Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів — відомі всі пари

Усі команди у Лізі чемпіонів здобули суперників з 1/4 плей-офф турніру

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Всі команди, які залишилися в турнірі, дізналися своїх суперників.

Це фінальне жеребкування Ліги чемпіонів цього сезону, нагадують Новини.LIVE.

У п'ятницю, 17 березня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів УЄФА.

Це було останнє жеребкування у сезоні 2022/2023. Було визначено не лише пари в 1/4, а й потенційні півфінальні пари, а також "господар" фіналу Ліги чемпіонів.

Процедуру жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА допомогли провести відомі у минулому футболісти Патрік Клюйверт та Хаміт Алтинтоп.

Усі пари 1/4 Ліги чемпіонів

"Реал" (Мадрид, Іспанія) — "Челсі" (Англія)

"Інтер" (Італія) — "Бенфіка" (Португалія)

"Манчестер Сіті" (Англія) — "Баварія" (Німеччина)

"Мілан" (Італія) — "Наполі" (Італія)

Півфінали Ліги чемпіонів

"Мілан"/"Наполі" — "Інтер"/"Бенфіка"

"Реал"/"Челсі" — "Манчестер Сіті"/"Баварія"

Фінал Ліги чемпіонів 2022/2023 відбудеться 6 травня у Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка".

Нагадаємо, промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.

Експерти поділилися прогнозом про чемпіонські перегони в англійській Прем'єр-лізі. Оцінили шанси "Арсеналу" та "Манчестер Сіті" на титул.