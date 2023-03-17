Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів — відомі всі пари

Два мільярди євро на полі: усі пари 1/4 Ліги чемпіонів
У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Всі команди, які залишилися в турнірі, дізналися своїх суперників.
Це фінальне жеребкування Ліги чемпіонів цього сезону, нагадують Новини.LIVE.
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У п'ятницю, 17 березня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів УЄФА.
The stage is set 🤗 #UCLdraw pic.twitter.com/9MOxStnjnw— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2023
Це було останнє жеребкування у сезоні 2022/2023. Було визначено не лише пари в 1/4, а й потенційні півфінальні пари, а також "господар" фіналу Ліги чемпіонів.
Процедуру жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА допомогли провести відомі у минулому футболісти Патрік Клюйверт та Хаміт Алтинтоп.
Усі пари 1/4 Ліги чемпіонів
- "Реал" (Мадрид, Іспанія) — "Челсі" (Англія)
- "Інтер" (Італія) — "Бенфіка" (Португалія)
- "Манчестер Сіті" (Англія) — "Баварія" (Німеччина)
- "Мілан" (Італія) — "Наполі" (Італія)
Півфінали Ліги чемпіонів
- "Мілан"/"Наполі" — "Інтер"/"Бенфіка"
- "Реал"/"Челсі" — "Манчестер Сіті"/"Баварія"
Фінал Ліги чемпіонів 2022/2023 відбудеться 6 травня у Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка".
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