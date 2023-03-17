Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов — известны все пары

Два миллиарда евро на поле: все пары 1/4 Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Все оставшиеся в турнире команды узнали своих соперников.
Это финальная жеребьевка Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, напоминают Новини.LIVE.
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В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов УЕФА.
The stage is set 🤗#UCLdraw pic.twitter.com/9MOxStnjnw— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2023
Это была последняя жеребьевка в сезоне 2022/2023. Были определены не только пары в 1/4, но и потенциальные полуфинальные пары, а также "хозяин" финала Лиги чемпионов.
Процедуру жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА помогли провести известные в прошлом футболисты Патрик Клюйверт и Хамит Алтынтоп.
Все пары 1/4 Лиги чемпионов
- "Реал" (Мадрид, Испания) — "Челси" (Англия)
- "Интер" (Италия) — "Бенфика" (Португалия)
- "Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия)
- "Милан" (Италия) — "Наполи" (Италия)
Полуфиналы Лиги чемпионов
- "Милан"/"Наполи" — "Интер"/"Бенфика"
- "Реал"/"Челси" — "Манчестер Сити"/"Бавария"
Финал Лиги чемпионов 2022/2023 состоится шестого мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".
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