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Два миллиарда евро на поле: все пары 1/4 Лиги чемпионов

17 марта 2023 13:19
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Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов — известны все пары
Все команды в Лиге чемпионов получили соперников по 1/4 плей-офф турнира
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В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Все оставшиеся в турнире команды узнали своих соперников. 

Это финальная жеребьевка Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, напоминают Новини.LIVE

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В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов УЕФА.

Это была последняя жеребьевка в сезоне 2022/2023. Были определены не только пары в 1/4, но и потенциальные полуфинальные пары, а также "хозяин" финала Лиги чемпионов.

Процедуру жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА помогли провести известные в прошлом футболисты Патрик Клюйверт и Хамит Алтынтоп. 

Все пары 1/4 Лиги чемпионов

  • "Реал" (Мадрид, Испания) — "Челси" (Англия) 
  • "Интер" (Италия) — "Бенфика" (Португалия) 
  • "Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия) 
  • "Милан" (Италия) — "Наполи" (Италия) 

Полуфиналы Лиги чемпионов

  • "Милан"/"Наполи" — "Интер"/"Бенфика"
  • "Реал"/"Челси" — "Манчестер Сити"/"Бавария"

Финал Лиги чемпионов 2022/2023 состоится шестого мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".

Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри  за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

Эксперты поделились прогнозом о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. Оценили шансы "Арсенала" и "Манчестер Сити" на титул. 

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