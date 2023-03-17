Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов — известны все пары

Все команды в Лиге чемпионов получили соперников по 1/4 плей-офф турнира

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Все оставшиеся в турнире команды узнали своих соперников.

Это финальная жеребьевка Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, напоминают Новини.LIVE.

В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов УЕФА.

Это была последняя жеребьевка в сезоне 2022/2023. Были определены не только пары в 1/4, но и потенциальные полуфинальные пары, а также "хозяин" финала Лиги чемпионов.

Процедуру жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА помогли провести известные в прошлом футболисты Патрик Клюйверт и Хамит Алтынтоп.

Все пары 1/4 Лиги чемпионов

"Реал" (Мадрид, Испания) — "Челси" (Англия)

"Интер" (Италия) — "Бенфика" (Португалия)

"Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия)

"Милан" (Италия) — "Наполи" (Италия)

Полуфиналы Лиги чемпионов

"Милан"/"Наполи" — "Интер"/"Бенфика"

"Реал"/"Челси" — "Манчестер Сити"/"Бавария"

Финал Лиги чемпионов 2022/2023 состоится шестого мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".

Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

Эксперты поделились прогнозом о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. Оценили шансы "Арсенала" и "Манчестер Сити" на титул.