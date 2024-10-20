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Джерело повідомило, що Шахтар продовжив контракт з Криськівим

20 жовтня 2024 23:44
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Шахтар продовжив контракт з Криськівим, спростувавши чутки про трансфер
Дмитро Криськів. Фото: "Шахтар"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Донецький "Шахтар" відреагував на чутки щодо інтересу іспанських клубів до центрального півзахисника Дмитра Криськіва. Клуб продовжив контракт з гравцем.

Про це повідомили в ефірі YouTube-канала ТаТоТаке.

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Згідно з чутками, Криськівим цікавивсяіспанський "Бетіс". Команда із Севільї було готово підписати гравця у випадку, якщо не вдасться оформити перехід Дані Себальоса з "Реала".

"Шахтар" перестрахувався

За інформацією джерела, у "Шахтарі" та сам гравець нічого не знали про інтерес "Бетіса" до Криськіва.

Наразі відомо, що з Іспанії 24-річним гравцем цікавився лише "Леганес". За перший сезон футболісту разом з підйомними обіцяли суму з шістьма нулями, але Криськів відмовив.

У Дмитра 31 грудня завершувався контракт, але гравець підписав з "Шахтарем" новий договір до літа 2027 року.

Цього сезону Криськів у десяти матчах за "Шахтар" забив гол та зробив два асисти.

Нагадаємо, найбільш високооплачуваного італійського тренера звільнять з посади наставника збірної Саудівської Аравії.

Олімпійська чемпіонка-2024 та рекордсменка світу в стрибках у висоту Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії відомого журналу.

футбол Дмитро Криськів ФК Шахтар УПЛ Футбол трансфери

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