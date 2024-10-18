Криськів може безкоштовно перейти в Бетіс із Шахтаря

Дмитро Криськів у футболці "Шахтаря". Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Дмитро Криськів може продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії. Місцевий "Бетіс" матиме можливість безкоштовно підписати гравця.

Контракт Криськіва з "Шахтарем" завершиться наприкінці року, нагадує GOl Digital.

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Дмитро Криськів у збірній України. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Можливість трансферу Криськіва

Головним претендентом на перехід до "Бетісу" є футболіст мадридського "Реала" Дані Себальос, який останнім часом зіткнувся з нестачею ігрової практики. Проте столичний клуб не хоче відпускати футболіста.

Другим кандидатом на трансфер став Дмитро Криськів, якого скаути "Бетіса" побачили під час матчів Ліги чемпіонів. Представники іспанської команди планують відвідати матчі "Шахтаря" у чемпіонаті України.

Криськів може вже взимку безкоштовно перейти до "Бетісу", оскільки термін дії його контракту з українським клубом завершується наприкінці 2024 року. Цього сезону хавбек зіграв за "гірників" дев'ять поєдинків у всіх турнірах, забив один м'яч і зробив дві результативні передачі.

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