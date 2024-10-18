Крыськив может бесплатно перейти в Бетис из Шахтера

Дмитрий Крыськив в футболке "Шахтера". Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Крыськив может продолжить карьеру в чемпионате Испании. У местного "Бетиса" будет возможность бесплатно подписать игрока.

Контракт Крыськива с "Шахтером" завершится в конце года, напоминает GOl Digital.

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Дмитрий Крыськив в сборной Украины. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Возможность трансфера Крыськива

Главным претендентом на переход в "Бетис" является футболист мадридского "Реала" Дани Себальос, который в последнее время столкнулся с недостатком игровой практики. Однако столичный клуб не хочет отпускать футболиста.

Вторым кандидатом на трансфер стал Дмитрий Крыськив, которого скауты "Бетиса" увидели во время матчей Лиги чемпионов. Представители испанской команды планируют посетить матчи "Шахтера" в чемпионате Украины.

Крыськив может уже зимой бесплатно перейти в "Бетис", поскольку срок действия его контракта с украинским клубом завершается в конце 2024 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл за "горняков" девять поединков во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Напомним, Михаил Мудрик может продолжить карьеру в чемпионате Франции — "Челси" готов отдать украинца в аренду.

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