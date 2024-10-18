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Крыськив стал кандидатом на переход в испанский клуб — что известно

18 октября 2024 10:49
Станислав Костюк - Редактор
Крыськив может бесплатно перейти в Бетис из Шахтера
Дмитрий Крыськив в футболке "Шахтера". Фото: instagram.com/dima_kryskiv/
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Крыськив может продолжить карьеру в чемпионате Испании. У местного "Бетиса" будет возможность бесплатно подписать игрока.

Контракт Крыськива с "Шахтером" завершится в конце года, напоминает GOl Digital.

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Тренерский штаб "Бетиса" собирается усилить состав команды во время зимнего трансферного окна в начале 2025 года. Испанской команде необходим полузащитник на левый фланг в центр поля. 

Дмитрий Крыськив
Дмитрий Крыськив в сборной Украины. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Возможность трансфера Крыськива 

Главным претендентом на переход в "Бетис" является футболист мадридского "Реала" Дани Себальос, который в последнее время столкнулся с недостатком игровой практики. Однако столичный клуб не хочет отпускать футболиста. 

Вторым кандидатом на трансфер стал Дмитрий Крыськив, которого скауты "Бетиса" увидели во время матчей Лиги чемпионов. Представители испанской команды планируют посетить матчи "Шахтера" в чемпионате Украины. 

Крыськив может уже зимой бесплатно перейти в "Бетис", поскольку срок действия его контракта с украинским клубом завершается в конце 2024 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл за "горняков" девять поединков во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи. 

Напомним, Михаил Мудрик может продолжить карьеру в чемпионате Франции — "Челси" готов отдать украинца в аренду. 

Во время поединка чемпионата Украины с участием "Шахтера" и ЛНЗ на "Арене Львов" возник скандал с болельщиками

Лионель Месси считает, что "Золотой мяч" в этом году должен получить не Винисиус, а другой футболист

футбол Дмитрий Крыськив ФК Шахтер спорт Бетис Футбол трансферы

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