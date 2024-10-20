Шахтер продлил контракт с Крискивым, опроверг слухи о трансфере

Дмитрий Крыськив. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" отреагировал на слухи об интересе испанских клубов к центральному полузащитнику Дмитрию Криськиву. Клуб продлил контракт с игроком.

Об этом сообщили в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

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Согласно слухам, Крискивым интересовался испанский "Бетис". Команда из Севильи была готова подписать игрока в случае, если не удастся оформить переход Дани Себальоса из "Реала".

"Шахтер" перестраховался

По информации источника, в "Шахтере", и сам игрок, ничего не знали об интересе "Бетиса" к Криськиву.

Известно, что из Испании 24-летним игроком интересовался только "Леганес". За первый сезон футболисту вместе с подъемными обещали сумму с шестью нулями, но Криськив отказал.

У Дмитрия 31 декабря завершался контракт, но игрок подписал с "Шахтером" новый договор к лету 2027 года, развеяв слухи о переходе.

В этом сезоне Криськив в десяти матчах за "Шахтер" забил гол и совершил два ассиста.

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