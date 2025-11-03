Стівен Джеррард відмовив московському Спартаку

Стівен Джеррард під час роботи телеекспертом. Фото: Reuters/Phil Noble

Відомий у минулому англійський футболіст Стівен Джеррард поки що не отримує пропозиції від команд АПЛ, натомість його регулярно кличуть працювати в Росію. Однак фахівець послідовно відмовляється від такої можливості.

Московський "Спартак" не зумів переконати Джеррарда переїхати до Росії, повідомляє "Спорт-Експрес".

Реклама

Читайте також:

Керівництво "Спартака" незадоволене роботою головного тренера команди, відомого в минулому гравця "Інтера" та збірної Сербії Деяна Станковича. Після 14 матчів цього сезону команда з Москви посідає лише 6 місце в турнірній таблиці. Клуб уже шукає нового тренера та зробив пропозицію відомому англійському фахівцеві.

Джеррард не хоче їхати в Росію

Це вже не перше запрошення Джеррарда з Москви, проте 45-річний фахівець твердо відмовляється від подібної можливості. Як причину цього рішення він назвав "міжнародну обстановку", а саме війну, яку Росія веде проти України.

Стівен Джеррард, Вейн Руні та Френк Лемпард. Фото: Reuters/John Sibley

Стівен Джеррард почав тренерську кар'єру 2017 року. Він працював із юнацьким складом "Ліверпуля", а також із шотландським "Рейнджерс", англійською "Астон Віллою" та саудівським "Аль-Іттіфаком". У 2021 році він допоміг "рейнджерам" завоювати чемпіонський титул у Шотландії та був визнаний "Тренером року" в цій країні.

Нагадаємо, житомирське "Полісся" готується до відходу Сарапія, Гуцуляка та інших лідерів команди.

Відому українську команду Прем'єр-ліги підозрюють у проведенні договірних матчів.