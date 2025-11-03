Стивен Джеррард отказал московскому Спартаку

Стивен Джеррард во время работы телеэкспертом. Фото: Reuters/Phil Noble

Известный в прошлом английский футболист Стивен Джеррард пока не получает предложения от команд АПЛ, зато его регулярно зовут работать в Россию. Однако специалист последовательно отказывается от такой возможности.

Московский "Спартак" не сумел убедить Джеррарда переехать в Россию, сообщает "Спорт-Экспресс".

Руководство "Спартака" недовольно работой главного тренера команды, известного в прошлом игрока "Интера" и сборной Сербии Деяна Станковича. После 14 матчей этого сезона команда из Москвы занимает только 6 место в турнирной таблице. Клуб уже ищет нового тренера и сделал предложение известному английскому специалисту.

Джеррард не хочет ехать в Россию

Это уже не первое приглашение Джеррарда из Москвы, однако 45-летний специалист твердо отказывается от подобной возможности. В качестве причины этого решения он назвал "международную обстановку", а именно войну, которую Россия ведет против Украины.

Стивен Джеррард, Уэйн Руни и Фрэнк Лэмпард. Фото: Reuters/John Sibley

Стивен Джеррард начал тренерскую карьеру в 2017 году. Он работал с юношеским составом "Ливерпуля", а также с шотландским "Рейнджерс", английской "Астон Виллой" и саудовским "Аль-Иттифаком". В 2021 году он помог "рейнджерам" завоевать чемпионский титул в Шотландии и был признан "Тренером года" в этой стране.

