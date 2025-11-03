Видео
Джеррард отказался возглавить российский клуб из-за Украины

Дата публикации 3 ноября 2025 18:32
обновлено: 18:31
Стивен Джеррард отказал московскому Спартаку
Стивен Джеррард во время работы телеэкспертом. Фото: Reuters/Phil Noble

Известный в прошлом английский футболист Стивен Джеррард пока не получает предложения от команд АПЛ, зато его регулярно зовут работать в Россию. Однако специалист последовательно отказывается от такой возможности.  

Московский "Спартак" не сумел убедить Джеррарда переехать в Россию, сообщает "Спорт-Экспресс". 

Руководство "Спартака" недовольно работой главного тренера команды, известного в прошлом игрока "Интера" и сборной Сербии Деяна Станковича. После 14 матчей этого сезона команда из Москвы занимает только 6 место в турнирной таблице. Клуб уже ищет нового тренера и сделал предложение известному английскому специалисту. 

Джеррард не хочет ехать в Россию 

Это уже не первое приглашение Джеррарда из Москвы, однако 45-летний специалист твердо отказывается от подобной возможности. В качестве причины этого решения он назвал "международную обстановку", а именно войну, которую Россия ведет против Украины. 

Стивен Джеррард
Стивен Джеррард, Уэйн Руни и Фрэнк Лэмпард. Фото: Reuters/John Sibley

Стивен Джеррард начал тренерскую карьеру в 2017 году. Он работал с юношеским составом "Ливерпуля", а также с шотландским "Рейнджерс", английской "Астон Виллой" и саудовским "Аль-Иттифаком". В 2021 году он помог "рейнджерам" завоевать чемпионский титул в Шотландии и был признан "Тренером года" в этой стране. 

Напомним, житомирское "Полесье" готовится к уходу Сарапия, Гуцуляка и других лидеров команды. 

Известную украинскую команду Премьер-лиги подозревают в проведении договорных матчей

спорт футбол Стивен Джеррард тренер Спартак Москва
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
