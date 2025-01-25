Юлія Джима втратила вісім позицій у персьюті на етапі Кубка світу в Антгольці

Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

В італійському Антгольці проходить шостий етап Кубка світу з біатлону. У суботу, 25 січня, пройшла жіноча гонка переслідування.

У гонці стартувало чотири українські біатлоністки, повідомив портал Новини.LIVE.

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Кращою з українок стала лідер збірної Юлія Джима, яка фінішувала 18-ю. При цьому українка раніше була десятою у спринті і стартувала також з цієї позиції.

Джима майже на три хвилини відстала від переможниці з Франції Лу Жанмонно. Українка зробила три промахи і показала лише тридцятий результат ходом.

На 30-й позиції фінішувала Христина Дмитренко, яка лише з двома промахами сильно програла на дистанції.

Ірина Петренко за підсумками гонки стала 44-ю, а Олена Городна 51-ю.

Кубок світу з біатлону. Антхольц, Італія. Гонка переслідування. Жінки

1. Лу Жанмонно (Франція) — 29.44,0 (0+0+0+1)

2. Жюлія Сімон (Франція) — 24,1 (0+0+0+0+0)

3. Франциска Пройс (Німеччина) — 53,6 (1+0+0+0+0)

…

18. Юлія Джима (Україна) - 2.48,9 (0+0+1+2)

30. Христина Дмитренко (Україна) — 3.31,5 (0+1+0+1)

44. Ірина Петренко (Україна) — 4.31,5 (0+0+1+1)

51. Олена Городна (Україна) — 5.19,0 (1+0+2+1)

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