Підручний п'ятий у спринті Кубка світу з біатлону в Антхольці

Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua

В італійському Антгольці проходить шостий етап Кубка світу з біатлону. В п'ятницю, 24 січня, відбувся чоловічий спринт.

Для лідера збірної України Дмитра Підручного він став успішним, повідомив портал Новини.LIVE.

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Українець Підручний посів п'яте місце та був на відстані 22 секунд до золотої медалі.

Перемогу здобув норвежець Тар'єй Бо, який після гонки оголосив про завершення кар'єри. Цікаво, що раніше це зробив його брат Йоганнес Бьо.

Другу позицію посів норвежець Стурла Гольм Легрейд, а бронзова нагорода дісталась італійцю Томмазо Джакомелю.

Кубок світу з біатлону. Антгольц, Італія. Спринт, чоловіки

1. Тар'єй Бо (Норвегія) — 23.51,0 (0+0)

2. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) — 0,4 (0+1)

3. Томмазо Джакомель (Італія) — 2,6 (1+1)

4. Мартін Ульдаль (Норвегія) — 20,5 (0+1)

5. Дмитро Підручний (Україна) — 22,0 (0+1)

...

36. Антон Дудченко (Україна) — 1.38,4 (0+0)

61. Віталій Мандзин (Україна) — 2.08,8 (2+1)

68. Тарас Лесюк (Україна) — 2.22,5 (1+1)

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