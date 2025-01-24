Пидручный пятый в спринте Кубка мира по биатлону в Антхольце

Пидручный вошел в топ-5 этапа Кубка мира в Антхольце
В итальянском Антхольце проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. В пятницу, 24 января, состоялся мужской спринт.
Для лидера сборной Украины Дмитрия Пидручного он стал успешным, сообщил портал Новини.LIVE.
Подручный в цветочной церемонии
Украинец Пидручный занял пятое место и был на расстоянии 22 секунд от золотой медали.
Победил норвежец Тарьей Бо, который после гонки объявил о завершении карьеры. Интересно, что ранее это сделал его брат Йоханнес Бо.
Вторую позицию занял норвежец Стурла Хольм Легрейд, а бронзовая награда досталась итальянцу Томмазо Джакомелю.
Кубок мира по биатлону. Антхольц, Италия. Спринт, мужчины
1. Тар'ей Бо (Норвегия) — 23.51,0 (0+0)
2. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) — 0,4 (0+1)
3. Томмазо Джакомель (Италия) — 2,6 (1+1)
4. Мартин Ульдаль (Норвегия) — 20,5 (0+1)
5. Дмитрий Пидручный (Украина) — 22,0 (0+1)
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36. Антон Дудченко (Украина) — 1.38,4 (0+0)
61. Виталий Мандзин (Украина) — 2.08,8 (2+1)
68. Тарас Лесюк (Украина) — 2.22,5 (1+1)
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