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Пидручный вошел в топ-5 этапа Кубка мира в Антхольце

24 января 2025 20:24
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Пидручный пятый в спринте Кубка мира по биатлону в Антхольце
Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В итальянском Антхольце проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. В пятницу, 24 января, состоялся мужской спринт.

Для лидера сборной Украины Дмитрия Пидручного он стал успешным, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинец Пидручный занял пятое место и был на расстоянии 22 секунд от золотой медали.

Победил норвежец Тарьей Бо, который после гонки объявил о завершении карьеры. Интересно, что ранее это сделал его брат Йоханнес Бо.

Вторую позицию занял норвежец Стурла Хольм Легрейд, а бронзовая награда досталась итальянцу Томмазо Джакомелю.

Кубок мира по биатлону. Антхольц, Италия. Спринт, мужчины

1. Тар'ей Бо (Норвегия) — 23.51,0 (0+0)

2. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) — 0,4 (0+1)

3. Томмазо Джакомель (Италия) — 2,6 (1+1)

4. Мартин Ульдаль (Норвегия) — 20,5 (0+1)

5. Дмитрий Пидручный (Украина) — 22,0 (0+1)

...

36. Антон Дудченко (Украина) — 1.38,4 (0+0)

61. Виталий Мандзин (Украина) — 2.08,8 (2+1)

68. Тарас Лесюк (Украина) — 2.22,5 (1+1)

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Биатлон Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону Антхольц (биатлон)

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