Джон Джонс переміг Міочіча та станцював танець Трампа на UFC 309

Джон Джонс повторив переможний танець Трампа — відео
У Нью-Йорку чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс переміг 42-річного ексчемпіона Стіпе Міочіча. Цікаво, що він зробив це на очах новообраного президента США Дональда Трампа.
Після перемоги Джонс станцював у стилі Трампа, як в день оголошення його перемоги на виборах у США, повідомив портал Новини.LIVE.
Трамп також станцював
Після перемоги Джонс станцював танець Трампа, і президенту США, який стояв біля Октагону, довелося його повторити на біс.
Цікаво, що після оголошення результату Джонс переліз клітку та спілкувався з Трампом, давши йому потримати чемпіонський титул.
Зазначимо, що на турнірі UFC компанію Трампу склали мільярдер Ілон Маск, речник Конгресу Майк Джонсон, колишній кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший і син президента Дональд Трамп-молодший.
Цікаво, що перший великий "номерний" турнір UFC після президентських виборів пройшов у рідному для Трампа Нью-Йорку. Також зазначимо, що організація відкрито підтримувала республіканця у протистоянні з Камалою Харріс.
Нагадаємо, раніше ще один шанувальник Трампа Джейк Пол у боксерському поєдинку переміг легендарного боксера Майка Тайсона, який раніше працював із президентом США.
Пол після бою показав свою дівчину-красуню, яка є призеркою Олімпійських ігор.
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