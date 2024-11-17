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Джон Джонс повторив переможний танець Трампа — відео

17 листопада 2024 18:40
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Джон Джонс переміг Міочіча та станцював танець Трампа на UFC 309
Джон Джонс. Фото: USA TODAY Sports
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Нью-Йорку чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс переміг 42-річного ексчемпіона Стіпе Міочіча. Цікаво, що він зробив це на очах новообраного президента США Дональда Трампа.

Після перемоги Джонс станцював у стилі Трампа, як в день оголошення його перемоги на виборах у США, повідомив портал Новини.LIVE.

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Після перемоги Джонс станцював танець Трампа, і президенту США, який стояв біля Октагону, довелося його повторити на біс.

Цікаво, що після оголошення результату Джонс переліз клітку та спілкувався з Трампом, давши йому потримати чемпіонський титул.

Зазначимо, що на турнірі UFC компанію Трампу склали мільярдер Ілон Маск, речник Конгресу Майк Джонсон, колишній кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший і син президента Дональд Трамп-молодший.

Дональд Трамп та Ілон Маск
Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: USA TODAY Sports
Майк Джонсон та Роберт Кеннеді-молодший
Майк Джонсон та Роберт Кеннеді-молодший. Фото: USA TODAY Sports

Цікаво, що перший великий "номерний" турнір UFC після президентських виборів пройшов у рідному для Трампа Нью-Йорку. Також зазначимо, що організація відкрито підтримувала республіканця у протистоянні з Камалою Харріс.

Нагадаємо, раніше ще один шанувальник Трампа Джейк Пол у боксерському поєдинку переміг легендарного боксера Майка Тайсона, який раніше працював із президентом США.

Пол після бою показав свою дівчину-красуню, яка є призеркою Олімпійських ігор.

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