Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Джон Джонс повторил победный танец Трампа — видео arrow

Джон Джонс повторил победный танец Трампа — видео

17 ноября 2024 18:40
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Джон Джонс победил Миочича и станцевал танец Трампа на UFC 309
Джон Джонс. Фото: USA TODAY Sports
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Нью-Йорке чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс победил 42-летнего экс-чемпиона Стипе Миочича. Интересно, что он сделал это на глазах новоизбранного президента США Дональда Трампа.

После победы Джонс станцевал в стиле Трампа в день объявления его победы на выборах в США, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Трамп также станцевал

После победы Джонс станцевал танец Трампа, и стоящему возле Октагона президенту США пришлось его повторить на бис.

Интересно, что после объявления результата Джонс перелез клетку и общался с Трампом, дав ему подержать чемпионский титул.

Отметим, что на турнире UFC компанию Трампу составили миллиардер Илон Маск, спикер Конгресса Майк Джонсон, бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший и сын президента Дональд Трамп-младший.

Дональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: USA TODAY Sports
Майк Джонсон и Роберт Кеннеди-младший
Майк Джонсон и Роберт Кеннеди-младший. Фото: USA TODAY Sports

Интересно, что первый большой "номерной" турнир UFC после президентских выборов прошел в родном для Трампа Нью-Йорке. Также отметим, что организация открыто поддерживала республиканца в противостоянии с Камалой Харрис.

Напомним, ранее еще один поклонник Трампа Джейк Пол в боксерском поединке победил легендарного боксера Майка Тайсона, который ранее работал с президентом США.

Пол после боя показал свою девушку-красотку, которая является призером Олимпийских игр.

Дональд Трамп ММА UFC Джон Джонс смешанные единоборства

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:13 Зеленский назвал еще одну проблему, которую создала война

18:59 В Украине будут действовать ограничения электроэнергии завтра

18:53 В Киеве введут стабилизационные отключения света

18:48 Пропаганда вместо уроков — Россия "переподготовила" 40 педагогов

18:40 Джон Джонс повторил победный танец Трампа — видео

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

18:15 В Укргидрометцентре сообщили, в каких областях будет снег завтра

18:15 Розовый налог на одежду — почему женщины платят больше

18:09 Сколько стоит двухкомнатная квартира у моря в Одессе

17:43 Удар РФ по энергосистеме — сколько времени нужно на ремонт

17:39 Путин активизирует "гибридную войну" против Европы — СМИ

19:13 Зеленский назвал еще одну проблему, которую создала война

18:59 В Украине будут действовать ограничения электроэнергии завтра

18:53 В Киеве введут стабилизационные отключения света

18:48 Пропаганда вместо уроков — Россия "переподготовила" 40 педагогов

18:40 Джон Джонс повторил победный танец Трампа — видео

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

18:15 В Укргидрометцентре сообщили, в каких областях будет снег завтра

18:15 Розовый налог на одежду — почему женщины платят больше

18:09 Сколько стоит двухкомнатная квартира у моря в Одессе

17:43 Удар РФ по энергосистеме — сколько времени нужно на ремонт

17:39 Путин активизирует "гибридную войну" против Европы — СМИ

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке