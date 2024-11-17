Джон Джонс победил Миочича и станцевал танец Трампа на UFC 309

Джон Джонс. Фото: USA TODAY Sports

В Нью-Йорке чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс победил 42-летнего экс-чемпиона Стипе Миочича. Интересно, что он сделал это на глазах новоизбранного президента США Дональда Трампа.

После победы Джонс станцевал в стиле Трампа в день объявления его победы на выборах в США, сообщил портал Новини.LIVE.

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Трамп также станцевал

После победы Джонс станцевал танец Трампа, и стоящему возле Октагона президенту США пришлось его повторить на бис.

Интересно, что после объявления результата Джонс перелез клетку и общался с Трампом, дав ему подержать чемпионский титул.

Отметим, что на турнире UFC компанию Трампу составили миллиардер Илон Маск, спикер Конгресса Майк Джонсон, бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший и сын президента Дональд Трамп-младший.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: USA TODAY Sports

Майк Джонсон и Роберт Кеннеди-младший. Фото: USA TODAY Sports

Интересно, что первый большой "номерной" турнир UFC после президентских выборов прошел в родном для Трампа Нью-Йорке. Также отметим, что организация открыто поддерживала республиканца в противостоянии с Камалой Харрис.

Напомним, ранее еще один поклонник Трампа Джейк Пол в боксерском поединке победил легендарного боксера Майка Тайсона, который ранее работал с президентом США.

Пол после боя показал свою девушку-красотку, которая является призером Олимпийских игр.