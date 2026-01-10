Морозюк зробив прогноз за переможця чемпіонату України

Гравці ЛНЗ святкують перемогу. Фото: instagram.com/fclnz/

Перша половина сезону 2025/2026 у чемпіонаті України подарувала вболівальникам одразу кілька сенсацій. І йдеться не лише про невдалі результати "Динамо", а й про лідера турнірної таблиці.

Колишній капітан "біло-синіх" Микола Морозюк розповів про ставлення до ситуації в УПЛ в інтерв'ю Sport.ua.

Реклама

Читайте також:

Черкаський ЛНЗ продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату України після 16 матчів. Команда Олега Дулуба допустила три поразки, але двічі зіграла внічию та здобула 11 перемог, а це більше, ніж у будь-якого іншого претендента на чемпіонський титул.

Наставник ЛНЗ Олег Дулуб. Фото: instagram.com/fclnz/

Що Морозюк сказав про ЛНЗ

Сенсаційний лідер турнірної таблиці набрав 35 очок, як і донецький "Шахтар". А ось "Полісся", яке йде на третьому місці, відстає від них уже на п'ять балів. Відрив лідера від "Динамо", чинного володаря титулу, становить 9 очок.

Микола Морозюк. Фото: instagram.com/nikolaymoroziuk/

Микола Морозюк здивований тим, що на першому місці в турнірній таблиці перебуває ані "Динамо", ані "Шахтар". Він захоплюється заслугами ЛНЗ, яку вважає командою-відкриттям.

"Знімаю капелюха перед такими командами, які пройшовши навіть пів сезону, йдуть на першому місці, попри авторитети. Однак за всієї поваги до черкаського клубу, я не вірю, що вони зможуть витримати темп усієї дистанції", — заявив Морозюк.

Нагадаємо, у збірній України порадили Артему Довбику переїхати до Англії, де ним цікавиться відомий клуб.

Володимир Кличко все ж повернувся на ринг, щоб допомогти відомому українцю підготуватися до важливої події.