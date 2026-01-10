Видео
Видео

Экс-капитан Динамо объяснил, станет ли ЛНЗ чемпионом

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 17:31
Морозюк сделал прогноз за победителя чемпионата Украины
Игроки ЛНЗ празднуют победу. Фото: instagram.com/fclnz/

Первая половина сезона 2025/2026 в чемпионате Украины подарила болельщикам сразу несколько сенсаций. И речь не только неудачных результатах "Динамо", но и в лидере турнирной таблицы. 

Бывший капитан "бело-синих" Николай Морозюк рассказал об отношении к ситуации в УПЛ в интервью Sport.ua

Черкасский ЛНЗ продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины после 16 матчей. Команда Олега Дулуба допустила три поражения, но дважды сыграла вничью и одержала 11 побед, а это больше, чем у любого другого претендента на чемпионский титул. 

Олег Дулуб
Наставник ЛНЗ Олег Дулуб. Фото: instagram.com/fclnz/

Что Морозюк сказал об ЛНЗ 

Сенсационный лидер турнирной таблицы набрал 35 очков, как и донецкий "Шахтер". А вот "Полесье", которое идет на третьем месте, отстает от них уже на пять баллов. Отрыв лидера от "Динамо", действующего обладателя титула, составляет 9 очков. 

Николай Морозюк
Николай Морозюк. Фото: instagram.com/nikolaymoroziuk/

Николай Морозюк удивлен тому, что на первом месте в турнирной таблице находится ни "Динамо" или "Шахтер". Он восхищается заслугами ЛНЗ, которую считает командой-открытием. 

"Снимаю шляпу перед такими командами, которые пройдя даже пол сезона, идут на первом месте, несмотря на авторитеты. Однако при всем уважении к черкасскому клубу, я не верю, что они смогут выдержать темп всей дистанции", — заявил Морозюк. 

спорт футбол УПЛ ЛНЗ Николай Морозюк
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
