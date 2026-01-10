Морозюк сделал прогноз за победителя чемпионата Украины

Игроки ЛНЗ празднуют победу. Фото: instagram.com/fclnz/

Первая половина сезона 2025/2026 в чемпионате Украины подарила болельщикам сразу несколько сенсаций. И речь не только неудачных результатах "Динамо", но и в лидере турнирной таблицы.

Бывший капитан "бело-синих" Николай Морозюк рассказал об отношении к ситуации в УПЛ в интервью Sport.ua.

Черкасский ЛНЗ продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины после 16 матчей. Команда Олега Дулуба допустила три поражения, но дважды сыграла вничью и одержала 11 побед, а это больше, чем у любого другого претендента на чемпионский титул.

Наставник ЛНЗ Олег Дулуб. Фото: instagram.com/fclnz/

Что Морозюк сказал об ЛНЗ

Сенсационный лидер турнирной таблицы набрал 35 очков, как и донецкий "Шахтер". А вот "Полесье", которое идет на третьем месте, отстает от них уже на пять баллов. Отрыв лидера от "Динамо", действующего обладателя титула, составляет 9 очков.

Николай Морозюк. Фото: instagram.com/nikolaymoroziuk/

Николай Морозюк удивлен тому, что на первом месте в турнирной таблице находится ни "Динамо" или "Шахтер". Он восхищается заслугами ЛНЗ, которую считает командой-открытием.

"Снимаю шляпу перед такими командами, которые пройдя даже пол сезона, идут на первом месте, несмотря на авторитеты. Однако при всем уважении к черкасскому клубу, я не верю, что они смогут выдержать темп всей дистанции", — заявил Морозюк.

