Ексчемпіон світу робить ставку на Усика в бою проти Ф'юрі

Усик може позбавити суперника переваги на рингу

Протистояння Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика відбудеться за шість тижнів. Відомі експерти вже зараз роблять ставки на переможця бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Колишній володар поясів WBC, WBA та IBF Карл Фроч оцінив шанси українця у майбутньому поєдинку, повідомляє Boxing Social.

Колишній чемпіон світу з боксу Карл Фроч вважає українського спортсмена Олександра Усика (20-0, 13 КО) одним із найкращих бійців сучасності. Фроч віддає належне своєму земляку Тайсону Ф'юрі (33-0-1, 24 KO), але закликає його не втрачати пильність на рингу.

"Команді українця довелося попрацювати, щоб організувати бій з Джошуа. Але Ентоні прийняв виклик, і Усик перевершив його в обох поєдинках. Олександра продемонстрував приголомшливі бійцівські якості та заслужено став об'єднаним чемпіоном. Мало хто думав, що він зможе перемогти з такою легкістю", — заявив Карл Фроч.

Як Усик може перемогти Ф'юрі?

Експерт упевнений у тому, що український боксер все ще здатний здивувати. На думку британця, Усик досі не продемонстрував усі свої найкращі якості. Це може статися у бою проти Ф'юрі.

"Якщо українець зможе маневрувати в бою проти Тайсона, у Ф'юрі виникнуть проблеми. Усик не повинен підпускати суперника надто близько. Йому важливо не давати британцю переступати з опорної ноги для підготовки удару.

Ф'юрі здатний провести 12 раундів на ногах, але він стає більшим і важчим. Усик може впоратися з Тайсоном. Я чекаю на рівний бій двох сильних суперників. Однак Ф'юрі може чекати неприємний сюрприз ”, — розповів Карл Фроч.

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