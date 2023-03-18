Ексчемпіон світу робить ставку на Усика в бою проти Ф'юрі
Протистояння Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика відбудеться за шість тижнів. Відомі експерти вже зараз роблять ставки на переможця бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу.
Колишній володар поясів WBC, WBA та IBF Карл Фроч оцінив шанси українця у майбутньому поєдинку, повідомляє Boxing Social.
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Колишній чемпіон світу з боксу Карл Фроч вважає українського спортсмена Олександра Усика (20-0, 13 КО) одним із найкращих бійців сучасності. Фроч віддає належне своєму земляку Тайсону Ф'юрі (33-0-1, 24 KO), але закликає його не втрачати пильність на рингу.
"Команді українця довелося попрацювати, щоб організувати бій з Джошуа. Але Ентоні прийняв виклик, і Усик перевершив його в обох поєдинках. Олександра продемонстрував приголомшливі бійцівські якості та заслужено став об'єднаним чемпіоном. Мало хто думав, що він зможе перемогти з такою легкістю", — заявив Карл Фроч.
Як Усик може перемогти Ф'юрі?
Експерт упевнений у тому, що український боксер все ще здатний здивувати. На думку британця, Усик досі не продемонстрував усі свої найкращі якості. Це може статися у бою проти Ф'юрі.
"Якщо українець зможе маневрувати в бою проти Тайсона, у Ф'юрі виникнуть проблеми. Усик не повинен підпускати суперника надто близько. Йому важливо не давати британцю переступати з опорної ноги для підготовки удару.
Ф'юрі здатний провести 12 раундів на ногах, але він стає більшим і важчим. Усик може впоратися з Тайсоном. Я чекаю на рівний бій двох сильних суперників. Однак Ф'юрі може чекати неприємний сюрприз ”, — розповів Карл Фроч.
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