Экс-чемпион мира делает ставку на Усика в бою против Фьюри

Усик может лишить соперника преимущества на ринге

Противостояние Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится через шесть недель. Известные эксперты уже сейчас делают ставки на победителя боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

Бывший обладатель поясов WBC, WBA и IBF Карл Фроч оценил шансы украинца в предстоящем поединке, сообщает Boxing Social.

Бывший чемпион мира по боксу Карл Фроч считает украинского спортсмена Александра Усика (20-0, 13 КО) одним из лучших бойцов современности. Фроч отдает должное своему соотечественнику Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO), но призывает его не терять бдительность на ринге.

"Команде украинца пришлось потрудиться, чтобы организовать бой с Джошуа. Но Энтони принял вызов, и Усик превзошел его в обоих поединках. Александра продемонстрировал потрясающие бойцовские качества и заслуженно стал объединенным чемпионом. Мало кто думал, что он сможет победить с такой легкостью", — заявил Карл Фроч.

Как Усик может победить Фьюри?

Эксперт уверен в том, что украинский боксер все еще способен удивить. По мнению британца, Усик до сих пор не продемонстрировал все свои лучшие качества. Это может случиться в бою против Фьюри.

"Если украинец сможет маневрировать в бою против Тайсона, у Фьюри возникнут проблемы. Усик не должен подпускать соперника слишком близко. Ему важно не давать британцу переступать с опорной ноги для подготовки удара.

Фьюри способен провести 12 раундов на ногах, но он становится больше и тяжелее. Усик может справиться с Тайсоном. Я жду равный бой двух сильных соперников. Однако Фьюри может ждать неприятный сюрприз", — рассказал Карл Фроч.

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