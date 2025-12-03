Відео
Ексдинамівець Каладзе відвідав МЗС Угорщини — що відомо

Ексдинамівець Каладзе відвідав МЗС Угорщини — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 15:07
Каладзе попросив в Угорщини захист для Грузії від санкцій ЄС
Мер Тбілісі Каха Каладзе. Фото: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP via Getty Images

У Будапешті міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів зустріч із мером Тбілісі Кахою Каладзе, колишнім захисником київського "Динамо" та дворазовим переможцем Ліги чемпіонів.

Про це обидва політичні діячі повідомили на своїх сторінках у соцмережах, відзначивши теплий характер бесіди.

Каха Каладзе підкреслив, що радий зустрічі з людиною, яка "чесно та сміливо стоїть" на боці його країни та народу. Петер Сіярто, зі свого боку, назвав гостя "справжнім патріотом" та "мирним лідером", відзначивши його спортивні досягнення і нинішню роль у грузинській політиці.

Петер Сийярто
Сіярто (ліворуч) із главою МЗС РФ Лавровим. Фото: Reuters

Позиція Угорщини щодо санкцій ЄС виявилася ключовою

Як уточнив угорський міністр, Будапешт виступає проти можливих обмежувальних заходів Євросоюзу щодо грузинських керівників і має намір забезпечити їх недопущення. За його словами, Угорщина поділяє досвід "політичного тиску" та розуміє ситуацію, коли дії національного уряду не збігаються з лінією європейського мейнстриму.

"Я сказав меру Каладзе, що ми, угорці, завжди будемо підтримувати грузинів. Ми ніколи не дозволимо ЄС вводити санкції проти грузинських лідерів. Ми добре розуміємо, що означає йти проти течії, і тому так цінуємо патріотичну політику Грузії", — заявив Сіярто.

Нагадаємо, поляки заблокували приїзд російських та білоруських спортсменів на чемпіонат світу з плавання.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик отримав конкретну відповідь щодо терміну свого повернення у футбол. 

спорт Грузія Угорщина Каха Каладзе Петер Сіярто
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
