Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Экс-динамовец Каладзе посетил МИД Венгрии — что известно

Экс-динамовец Каладзе посетил МИД Венгрии — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 15:07
Каладзе попросил у Венгрии защиту для Грузии от санкций ЕС
Мэр Тбилиси Каха Каладзе. Фото: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP via Getty Images

В Будапеште министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел встречу с мэром Тбилиси Кахой Каладзе, бывшим защитником киевского "Динамо" и двукратным победителем Лиги чемпионов.

Об этом оба политических деятеля сообщили на своих страницах в соцсетях, отметив теплый характер беседы.

Реклама
Читайте также:

Каха Каладзе подчеркнул, что рад встрече с человеком, который "честно и смело стоит" на стороне его страны и народа. Петер Сийярто, в свою очередь, назвал гостя "настоящим патриотом" и "мирным лидером", отметив его спортивные достижения и нынешнюю роль в грузинской политике. 

Петер Сийярто
Сийярто (слева) с главой МИД РФ Лавровым. Фото: Reuters

Позиция Венгрии по санкциям ЕС оказалась ключевой

Как уточнил венгерский министр, Будапешт выступает против возможных ограничительных мер Евросоюза в отношении грузинских руководителей и намерен обеспечить их недопущение. По его словам, Венгрия разделяет опыт "политического давления" и понимает ситуацию, когда действия национального правительства не совпадают с линией европейского мейнстрима.

"Я сказал мэру Каладзе, что мы, венгры, всегда будем поддерживать грузин. Мы никогда не позволим ЕС вводить санкции против грузинских лидеров. Мы хорошо понимаем, что значит идти против течения, и поэтому так ценим патриотическую политику Грузии", — заявил Сийярто. 

Напомним, поляки заблокировали приезд российских и белорусских спортсменов на чемпионат мира по плаванию. 

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик получил конкретный ответ по поводу срока своего возвращения в футбол. 

спорт Грузия Венгрия Каха Каладзе Петер Сиярто
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации