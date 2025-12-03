Каладзе попросил у Венгрии защиту для Грузии от санкций ЕС

Мэр Тбилиси Каха Каладзе. Фото: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP via Getty Images

В Будапеште министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел встречу с мэром Тбилиси Кахой Каладзе, бывшим защитником киевского "Динамо" и двукратным победителем Лиги чемпионов.

Об этом оба политических деятеля сообщили на своих страницах в соцсетях, отметив теплый характер беседы.

Каха Каладзе подчеркнул, что рад встрече с человеком, который "честно и смело стоит" на стороне его страны и народа. Петер Сийярто, в свою очередь, назвал гостя "настоящим патриотом" и "мирным лидером", отметив его спортивные достижения и нынешнюю роль в грузинской политике.

Сийярто (слева) с главой МИД РФ Лавровым. Фото: Reuters

Позиция Венгрии по санкциям ЕС оказалась ключевой

Как уточнил венгерский министр, Будапешт выступает против возможных ограничительных мер Евросоюза в отношении грузинских руководителей и намерен обеспечить их недопущение. По его словам, Венгрия разделяет опыт "политического давления" и понимает ситуацию, когда действия национального правительства не совпадают с линией европейского мейнстрима.

"Я сказал мэру Каладзе, что мы, венгры, всегда будем поддерживать грузин. Мы никогда не позволим ЕС вводить санкции против грузинских лидеров. Мы хорошо понимаем, что значит идти против течения, и поэтому так ценим патриотическую политику Грузии", — заявил Сийярто.

