Україна
Ексфорвард збірної України різко розкритикував гравців Шахтаря

Ексфорвард збірної України різко розкритикував гравців Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 10:40
Гецко знайшов тривожний сигнал у грі Шахтаря
Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Колишній нападник збірної України Іван Гецко прокоментував нічийний результат матчу "Шахтаря" та "Кривбасу", що завершився з рахунком 2:2. За його словами, криворізька команда зіграла дисципліновано та могла довести зустріч до перемоги, якби реалізувала момент за рахунку 2:1.

Гецко зазначив, що тактичний план гостей спрацював, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Експерт заявив, що щільна гра біля своїх воріт і швидкі випади в контратаку приносили їм перевагу. "Шахтар", на думку ексфорварда, виявився не готовим до такої структури суперника та нерідко давав слабину в обороні.

Ласина Траоре
Футболісти "Шахтаря" на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Чому гра "гірників" викликала жорстку оцінку

За словами Івана Гецка, у діях донецької команди було багато самовпевненості — бажання "занести м'яч у ворота" та недооцінка суперника ледь не коштували їм поразки. Він наголосив, що "Кривбас" показує амбіції повернутися в боротьбу за медалі, тоді як рівень готовності київського "Динамо" сьогодні викликає значно більше запитань.

"Піжонство в діях гравців "Шахтаря" простежувалося чітко. Бажання закотити м'яч у ворота мало їх не згубило. Добре, що спрацювала домашня заготовка, інакше вони б точно програли", — пояснив Гецко.

спорт футбол ФК Шахтар Іван Гецко Арда Туран
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
