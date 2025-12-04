Гецко нашел тревожный сигнал в игре Шахтера

Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко прокомментировал ничейный результат матча "Шахтера" и "Кривбасса", завершившийся со счетом 2:2. По его словам, криворожская команда сыграла дисциплинированно и могла довести встречу до победы, если бы реализовала момент при счете 2:1.

Гецко отметил, что тактический план гостей сработал, сообщает Sport.ua.

Эксперт заявил, что плотная игра у своих ворот и быстрые выпады в контратаку приносили им преимущество. "Шахтер", по мнению экс-форварда, оказался не готов к такой структуре соперника и нередко давал слабину в обороне.

Футболисты "Шахтера" на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Почему игра "горняков" вызвала жесткую оценку

По словам Ивана Гецко, в действиях донецкой команды было много самоуверенности — желание "занести мяч в ворота" и недооценка соперника едва не стоили им поражения. Он подчеркнул, что "Кривбасс" показывает амбиции вернуться в борьбу за медали, тогда как уровень готовности киевского "Динамо" сегодня вызывает гораздо больше вопросов.

"Пижонство в действиях игроков "Шахтера" прослеживалось четко. Желание закатить мяч в ворота чуть их не погубило. Хорошо, что сработала домашняя заготовка, иначе они бы точно проиграли", — объяснил Гецко.

