Експерт пояснив, чому збірна України не виграє у Грузії

Георгій Бущан та Микола Матвієнко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній футболіст "Дніпра" та збірної України Олег Шелаєв не вважає команду Сергія Реброва фаворитом поєдинку проти Грузії у Лізі Націй. Експерт вважає, що суперника влаштує навіть нічия.

Шелаєв не вірить у сприятливий для збірної України результат протистояння, повідомляє Sport.ua.

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У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України зіграє з командою Грузії у рамках третього туру Ліги Націй. У "синьо-жовтих" немає жодного балу за сумою двох поєдинків. Підопічні Віллі Саньоля набрали шість очок і лідирують у турнірній таблиці квартету.

Футболісти збірної України на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Шелаєв сказав про збірну України

Колишній півзахисник "синьо-жовтих" Олег Шелаєв невисоко оцінює перспективи команди Сергія Реброва. Експерт вказав на відсутність через травми декількох важливих футболістів. Він вважає, що новачкам національної команди потрібен час, щоб освоїтися у колективі.

Олег Шелаєв вважає, що з турнірного погляду підопічним Віллі Саньоля цілком вистачить нічиєї у матчі з українцями. А команді Сергія Реброва доведеться постійно атакувати, оскільки "синьо-жовтим" більше немає куди відступати.

Шелаєв чекає складний та напружений поєдинок. Експерт вважає, що суперники зіграють унічию.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик може продовжити кар'єру в одному із грандів європейського футболу.

Італійський клуб "Дженоа" міг підписати ще одного українського футболіста, але відмовився від цієї ідеї.