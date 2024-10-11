Експерт пояснив, чому збірна України не виграє у Грузії

Ексфутболіст збірної України пояснив, чому команда не обіграє Грузію
Колишній футболіст "Дніпра" та збірної України Олег Шелаєв не вважає команду Сергія Реброва фаворитом поєдинку проти Грузії у Лізі Націй. Експерт вважає, що суперника влаштує навіть нічия.
Шелаєв не вірить у сприятливий для збірної України результат протистояння, повідомляє Sport.ua.
У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України зіграє з командою Грузії у рамках третього туру Ліги Націй. У "синьо-жовтих" немає жодного балу за сумою двох поєдинків. Підопічні Віллі Саньоля набрали шість очок і лідирують у турнірній таблиці квартету.
Що Шелаєв сказав про збірну України
Колишній півзахисник "синьо-жовтих" Олег Шелаєв невисоко оцінює перспективи команди Сергія Реброва. Експерт вказав на відсутність через травми декількох важливих футболістів. Він вважає, що новачкам національної команди потрібен час, щоб освоїтися у колективі.
Олег Шелаєв вважає, що з турнірного погляду підопічним Віллі Саньоля цілком вистачить нічиєї у матчі з українцями. А команді Сергія Реброва доведеться постійно атакувати, оскільки "синьо-жовтим" більше немає куди відступати.
Шелаєв чекає складний та напружений поєдинок. Експерт вважає, що суперники зіграють унічию.
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