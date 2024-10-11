Эксперт объяснил, почему сборная Украины не выиграет у Грузии

Георгий Бущан и Николай Матвиенко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Олег Шелаев не считает команду Сергея Реброва фаворитом поединка против Грузии в Лиге Наций. Эксперт считает, что соперника устроит даже ничья.

Шелаев не верит в благоприятный для сборной Украины исход противостояния, сообщает Sport.ua.

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В пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграет с командой Грузии в рамках третьего тура Лиги Наций. У "сине-желтых" нет ни одного балла по сумме двух поединков. Подопечные Вилли Саньоля набрали шесть очков и лидируют в турнирной таблице квартета.

Футболисты сборной Украины на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Шелаев сказал о сборной Украины

Бывший полузащитник "сине-желтых" Олег Шелаев невысоко оценивает перспективы команды Сергея Реброва. Эксперт указал на отсутствие из-за травм нескольких важных футболистов. Он считает, что новичкам национальной команды необходимо время, чтобы освоиться в коллективе.

Олег Шелаев считает, что с турнирной точки зрения подопечным Вилли Саньоля вполне хватит ничьей в матче с украинцами. А команде Сергея Реброва придется постоянно атаковать, поскольку "сине-желтым" больше некуда отступать.

Шелаев ждет сложный и напряженный поединок. Эксперт считает, что соперники сыграют вничью.

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в одном из грандов европейского футбола.

Итальянский клуб "Дженоа" мог подписать еще одного украинского футболиста, но отказался от этой идеи.