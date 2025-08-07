Вербич підтримав Панатінаїкос у матчі проти Шахтаря

Беньямін Вербич. Фото: "Динамо" Київ

Донецький "Шахтар" в рамках третього раунду кваліфікації Ліги Європи зіграє проти грецького "Панатінаїкосу". До цієї гри українці підходять без двох травмованих гравців атаки.

Перед матчем в коментарі "Ідеальному "Динамо" висловився словенський колишній півзахисник "Панатінаїкосу" та київського "Динамо" Беньямін Вербич.

Реклама

Читайте також:

Беньямін Вербич. Фото: "Динамо" Київ

За кого Вербич уболіватиме

Стосовно матчу третього кваліфікаційного раунду ЛЄ "Панатінаїкос" — "Шахтар" Вербич заявив, що підтримає греків.

"Звісно, підтримуватиму "Панатінаїкос". Як я можу вболівати за "Шахтар"?", — сказав словенець.

На запитання про повернення до "Динамо" Вербич відповів, що ніколи не відмовиться від "Динамо", бо це його клуб та дім.

За словами Беньяміна, якби не війна, то усе було б інакше, чим натякнув, що міг би залишитись в Україні.

Словенець виступав за "Динамо" із 2017 по 2022 рік, зігравши 124 матч, забивши 37 голів та віддавши 23 асисти.

Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Арда Туран розповів, як важко команді перетинати кордон на матчі єврокубків.

Гравець донецького "Шахтаря" пояснив відмову перейти в клуб із АПЛ.