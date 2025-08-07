Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ексгравець Динамо уболіватиме за греків у матчах із Шахтарем

Ексгравець Динамо уболіватиме за греків у матчах із Шахтарем

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 20:51
Вербич підтримав Панатінаїкос у матчі проти Шахтаря
Беньямін Вербич. Фото: "Динамо" Київ

Донецький "Шахтар" в рамках третього раунду кваліфікації Ліги Європи зіграє проти грецького "Панатінаїкосу". До цієї гри українці підходять без двох травмованих гравців атаки.

Перед матчем в коментарі "Ідеальному "Динамо" висловився словенський колишній півзахисник "Панатінаїкосу" та київського "Динамо" Беньямін Вербич.

Реклама
Читайте також:
Беньямин Вербич
Беньямін Вербич. Фото: "Динамо" Київ

За кого Вербич уболіватиме

Стосовно матчу третього кваліфікаційного раунду ЛЄ "Панатінаїкос" — "Шахтар" Вербич заявив, що підтримає греків.

"Звісно, підтримуватиму "Панатінаїкос". Як я можу вболівати за "Шахтар"?", — сказав словенець.

На запитання про повернення до "Динамо" Вербич відповів, що ніколи не відмовиться від "Динамо", бо це його клуб та дім.

За словами Беньяміна, якби не війна, то усе було б інакше, чим натякнув, що міг би залишитись в Україні.

Словенець виступав за "Динамо" із 2017 по 2022 рік, зігравши 124 матч, забивши 37 голів та віддавши 23 асисти.

Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Арда Туран розповів, як важко команді перетинати кордон на матчі єврокубків.

Гравець донецького "Шахтаря" пояснив відмову перейти в клуб із АПЛ.

футбол ФК Шахтар Ліга Європи Панатінаїкос Беньямін Вербіч
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації