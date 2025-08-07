Футболіст Шахтаря не зіграє в матчі проти Панатінаїкоса

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" перед матчем третього раунду Ліги Європи проти "Панатінаїкоса" має кадрові проблеми. Раніше пошкодження отримав вінгер Кевін.

Однак, в матчі проти "Епіцентру" в УПЛ травмувався ще один гравець, повідомили в "Шахтарі".

Лассіна Траоре. Фото: "Шахтар"

У "Шахтаря" ще одна травма

У клубі повідомили, що Траоре отримав травму чотириголового м’яза стегна (квадрицепса) у матчі проти "Епіцентру". За інформацією медичного департаменту, 24-річному буркінійському форварду потрібне оперативне лікування, але терміни відновлення не уточнюються.

Попри втрату Траоре у "Шахтаря" на позицію форварда є бразильці Егіналдо та Кауан Еліас. Тому, втрата Лассіни, який є третім вибором на позиції, не має вплинути на команду. Відсутність Кевіна більш проблемна.

Матч "Шахтаря" проти "Панатінаїкоса" у Кракові розпочнеться о 21:00 за київським часом.

