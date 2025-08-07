Видео
Главная Спорт Шахтер остался без форварда перед игрой с Панатинаикосом

Шахтер остался без форварда перед игрой с Панатинаикосом

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 19:50
Футболист Шахтера не сыграет в матче против Панатинаикоса
Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" перед матчем третьего раунда Лиги Европы против "Панатинаикоса" имеет кадровые проблемы. Ранее повреждение получил вингер Кевин.

Однако, в матче против "Эпицентра" в УПЛ травмировался еще один игрок, сообщили в "Шахтере".

Читайте также:
Лассина Траоре
Лассина Траоре. Фото: "Шахтер"

У "Шахтера" еще одна травма

В клубе сообщили, что Траоре получил травму четырехглавой мышцы бедра (квадрицепса) в матче против "Эпицентра". По информации медицинского департамента, 24-летнему буркинийскому форварду требуется оперативное лечение, но сроки восстановления не уточняются.

Несмотря на потерю Траоре у "Шахтера" на позицию форварда есть бразильцы Эгиналдо и Кауан Элиас. Поэтому, потеря Лассины, который является третьим выбором на позиции, не должна повлиять на команду. Отсутствие Кевина более проблемное.

Напомним, главный тренер "Шахтера" Арда Туран заявил, что не будет списывать неудачи на тяжелые переезды.

Игрок "Шахтера" объяснил отказ перейти в клуб Английской Премьер-лиги.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
