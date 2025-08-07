Видео
Экс-игрок Динамо будет болеть за греков в матчах с Шахтером

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 20:51
Вербич поддержал Панатинаикос в матче против Шахтера
Беньямин Вербич. Фото: "Динамо" Киев

Донецкий "Шахтер" в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы сыграет против греческого "Панатинаикоса". К этой игре украинцы подходят без двух травмированных игроков атаки.

Перед матчем в комментарии "Идеальному "Динамо" высказался словенский бывший полузащитник "Панатинаикоса" и киевского "Динамо" Беньямин Вербич.

Читайте также:
Беньямин Вербич
За кого Вербич будет болеть

Относительно матча третьего квалификационного раунда ЛЕ "Панатинаикос" — "Шахтер" Вербич заявил, что поддержит греков.

"Конечно, буду поддерживать "Панатинаикос". Как я могу болеть за "Шахтер"?", — сказал словенец.

На вопрос о возвращении в "Динамо" Вербич ответил, что никогда не откажется от "Динамо", потому что это его клуб и дом.

По словам Беньямина, если бы не война, то все было бы иначе, чем намекнул, что мог бы остаться в Украине.

Словенец выступал за "Динамо" с 2017 по 2022 год, сыграв 124 матч, забив 37 голов и отдав 23 ассиста.

Напомним, главный тренер "Шахтера" Арда Туран рассказал, как трудно команде пересекать границу на матчи еврокубков.

Игрок донецкого "Шахтера" объяснил отказ перейти в клуб из АПЛ.

футбол ФК Шахтер Лига Европы Панатинаикос Беньямин Вербич
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
