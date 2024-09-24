Антоніо Кассано заявив, що Кріштіану Роналду не вміє грати у футбол

Ексгравець Реала та збірної Італії зробив скандальну заяву про Роналду
Португальська зірка футболу Кріштіану Роналду не вміє грати у футбол. Не можуть вплинути за це навіть забиті голи.
Відповідну скандальну заяву у коментарі Daily Mail зробив колишній гравець мадридського "Реала" та збірної Італії Антоніо Кассано.
Роналду не вміє грати у футбол
За словами Кассано, Кріштіану не вміє грати у футбол, всупереч величезній кількості забитих голів.
Антоніо зазначив, що такі форварди, як Гонсало Ігуаїн, Серхіо Агуеро, Карім Бензема, Роберт Левандовський, Златан Ібрагімович та Луїс Суарес вміли грати у футбол, оскільки взаємодіяли з командою та робили на полі набагато більше, ніж Роналду.
Кассано вважає, що Роналду завжди зосереджувався лише на голах, а не взаємодії з командою.
Також Антоніо дорікнув Роналду за його нинішній етап кар'єри. Він радить завершити кар'єру, якщо Кріштіну більше не може показувати свій високий рівень.
Нагадаємо, раніше в "Аль-Насрі", де грає Роналду, звільнили колишнього головного тренера донецького "Шахтаря Луїша Каштро".
У Саудівській Аравії заявили, що хочуть продовжити контракт з Роналду.
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