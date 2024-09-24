Антоніо Кассано заявив, що Кріштіану Роналду не вміє грати у футбол

Кріштіану Роналду на Євро-2024. Фото: x.com/EURO2024

Португальська зірка футболу Кріштіану Роналду не вміє грати у футбол. Не можуть вплинути за це навіть забиті голи.

Відповідну скандальну заяву у коментарі Daily Mail зробив колишній гравець мадридського "Реала" та збірної Італії Антоніо Кассано.

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Антоніо Кассано. Фото: instagram.com/antoniocassano

Роналду не вміє грати у футбол

За словами Кассано, Кріштіану не вміє грати у футбол, всупереч величезній кількості забитих голів.

Антоніо зазначив, що такі форварди, як Гонсало Ігуаїн, Серхіо Агуеро, Карім Бензема, Роберт Левандовський, Златан Ібрагімович та Луїс Суарес вміли грати у футбол, оскільки взаємодіяли з командою та робили на полі набагато більше, ніж Роналду.

Кріштіану Роналду у складі "Аль-Насра". Фото: instagram.com/cristiano/

Кассано вважає, що Роналду завжди зосереджувався лише на голах, а не взаємодії з командою.

Також Антоніо дорікнув Роналду за його нинішній етап кар'єри. Він радить завершити кар'єру, якщо Кріштіну більше не може показувати свій високий рівень.

Нагадаємо, раніше в "Аль-Насрі", де грає Роналду, звільнили колишнього головного тренера донецького "Шахтаря Луїша Каштро".

У Саудівській Аравії заявили, що хочуть продовжити контракт з Роналду.