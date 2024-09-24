Антонио Кассано заявил, что Криштиану Роналду не умеет играть в футбол

Экс-игрок Реала и сборной Италии сделал скандальное заявление о Роналду
Португальская звезда футбола Криштиану Роналду не умеет играть в футбол. Не могут повлиять за это даже забитые им голы.
Соответствующее скандальное заявление в комментарии Daily Mail сделал бывший игрок мадридского "Реала" и сборной Италии Антонио Кассано.
Роналду не умеет играть в футбол
По словам Кассано, Криштиану не умеет играть в футбол, несмотря на огромное количество забитых голов.
Антонио отметил, что такие форварды, как Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро, Карим Бензема, Роберт Левандовский, Златан Ибрагимович и Луис Суарес умели играть в футбол, поскольку взаимодействовали с командой и делали на поле гораздо больше, чем Роналду.
Кассоно считает, что Роналду всегда был сосредоточен лишь на голах, а не взаимодействии с командой.
Также Антонио упрекнул Роналду за его нынешний этап карьеры. Он советует завершить карьеру, если Криштину больше не может показывать свой высок уровень.
Напомним, ранее в "Аль-Насре", где играет Роналду, уволили бывшего главного тренера донецкого "Шахтера Луиша Каштро.
В Саудовской Аравии заявили, что хотят продлить контракт с Роналду.
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