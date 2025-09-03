Федецький засумнівався в бомбардирських перспективах Ваната

Владислав Ванат під час тренування. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився прогнозом щодо виступів Владислава Ваната у складі "Жирони". Нападник перейшов до іспанського клубу в останні дні трансферного вікна і вже розпочав адаптацію в Ла-Лізі.

Федецький зазначив, що порівнювати Ваната з Артемом Довбиком не зовсім коректно, повідомляє "Трибуна".

У Владислава Ваната будуть комфортні умови для того, щоб закріпитися в основному складі "Жирони". Травма Стуані та відсутність конкурентів нададуть українцю шанс швидко стати улюбленцем каталонських уболівальників.

Владислав Ванат у збірній України. Фото: УНІАН

Однак за словами Артема Федецького, Владислава Ваната не можна порівнювати з Артемом Довбиком, ексфорвардом "Жирони". Це різні гравці, та й сама команда за рік зазнала серйозних змін: низка лідерів уже пішла в топові європейські клуби.

Що чекає на Ваната в "Жироні"

На думку Федецького, Владислав здатний посилити команду Мічела Санчеса, але повторити результативність Довбика буде складно. Проте експерт вважає, що український нападник може провести гідний сезон та забити близько десяти м'ячів.

"Я бачу у Владислава великий потенціал, але він повинен пройти свій шлях, а не копіювати чужий. Зараз у "Жирони" непроста ситуація, але команда здатна вибратися із зони аутсайдерів. Ванат може стати важливим елементом цього процесу. Найголовніше — він уже довів, що українських гравців цінують у Європі, і це відкриває нові двері для інших", — заявив Федецький.

Владислав Ванат у "Жироні". Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Після трьох турів Ла-Ліги "Жирона" замикає турнірну таблицю та йде на 20 місці. Футболісти каталонської команди змогли забити лише один гол. У наступному турі, 14 вересня, підопічні Санчеса зіграють у Віго проти місцевої "Сельти".

