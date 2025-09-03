Федецкий усомнился в бомбардирских перспективах Ваната

Владислав Ванат во время тренировки. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился прогнозом относительно выступлений Владислава Ваната в составе "Жироны". Нападающий перешел в испанский клуб в последние дни трансферного окна и уже начал адаптацию в Ла Лиге.

Федецкий отметил, что сравнивать Ваната с Артемом Довбиком не совсем корректно, сообщает "Трибуна".

У Владислава Ваната будут комфортные условия для того, чтобы закрепиться в основном составе "Жироны". Травма Стуани и отсутствие конкурентов предоставят украинцу шанс быстро стать любимцем каталонских болельщиков.

Владислав Ванат в сборной Украины. Фото: УНИАН

Однако по словам Артема Федецкого, Владислава Ваната нельзя сравнивать с Артемом Довбиком, экс-форвардом "Жироны". Это разные игроки, да и сама команда за год претерпела серьезные изменения: ряд лидеров уже ушел в топовые европейские клубы.

Что ждет Ваната в "Жироне"

По мнению Федецкого, Владислав способен усилить команду Мичела Санчеса, но повторить результативность Довбика будет сложно. Тем не менее эксперт считает, что украинский нападающий может провести достойный сезон и забить около десяти мячей.

"Я вижу во Владиславе большой потенциал, но он должен пройти свой путь, а не копировать чужой. Сейчас у "Жироны" непростая ситуация, но команда способна выбраться из зоны аутсайдеров. Ванат может стать важным элементом этого процесса. Самое главное — он уже доказал, что украинских игроков ценят в Европе, и это открывает новые двери для других", — заявил Федецкий.

Владислав Ванат в "Жироне". Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

После трех туров Ла Лиги "Жирона" замыкает турнирную таблицу и идет на 20 месте. Футболисты каталонской команды смогли забить всего один гол. В следующем туре, 14 сентября, подопечные Санчеса сыграют в Виго против местной "Сельты".

