Главная Спорт Экс-игрок сборной Украины дал прогноз на игру Ваната в Жироне

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 13:31
Федецкий усомнился в бомбардирских перспективах Ваната
Владислав Ванат во время тренировки. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился прогнозом относительно выступлений Владислава Ваната в составе "Жироны". Нападающий перешел в испанский клуб в последние дни трансферного окна и уже начал адаптацию в Ла Лиге.

Федецкий отметил, что сравнивать Ваната с Артемом Довбиком не совсем корректно, сообщает "Трибуна".

Читайте также:

У Владислава Ваната будут комфортные условия для того, чтобы закрепиться в основном составе "Жироны". Травма Стуани и отсутствие конкурентов предоставят украинцу шанс быстро стать любимцем каталонских болельщиков.

Владислав Ванат
Владислав Ванат в сборной Украины. Фото: УНИАН

Однако по словам Артема Федецкого, Владислава Ваната нельзя сравнивать с Артемом Довбиком, экс-форвардом "Жироны". Это разные игроки, да и сама команда за год претерпела серьезные изменения: ряд лидеров уже ушел в топовые европейские клубы.

Что ждет Ваната в "Жироне"

По мнению Федецкого, Владислав способен усилить команду Мичела Санчеса, но повторить результативность Довбика будет сложно. Тем не менее эксперт считает, что украинский нападающий может провести достойный сезон и забить около десяти мячей.

"Я вижу во Владиславе большой потенциал, но он должен пройти свой путь, а не копировать чужой. Сейчас у "Жироны" непростая ситуация, но команда способна выбраться из зоны аутсайдеров. Ванат может стать важным элементом этого процесса. Самое главное — он уже доказал, что украинских игроков ценят в Европе, и это открывает новые двери для других", — заявил Федецкий. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат в "Жироне". Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

После трех туров Ла Лиги "Жирона" замыкает турнирную таблицу и идет на 20 месте. Футболисты каталонской команды смогли забить всего один гол. В следующем туре, 14 сентября, подопечные Санчеса сыграют в Виго против местной "Сельты". 

футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик Владислав Ванат Артем Федецкий Жирона
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
