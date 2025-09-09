Український футболіст змінив громадянство заради життя в Угорщині

Артем Фаворов в "Оболоні". Фото: instagram.com/a.favorov/

Півзахисник "Академії Пушкаша" Артем Фаворов зробив зізнання, яке стало важливим етапом у його кар'єрі. Український футболіст повідомив, що отримав угорське громадянство та підкреслив, наскільки значущим для нього виявився цей крок.

Фаворов розповів, що з перших днів перебування в клубі відчував підтримку від партнерів по команді та персоналу, повідомляє Nemzeti Sport.

Сім'я 31-річного Артема Фаворова швидко адаптувалася до життя в Угорщині, що зробило переїзд комфортним та зміцнило бажання розвиватися саме тут. За словами гравця, новий статус лише додає йому мотивації. Виходячи на поле у формі "Академії Пушкаша" та граючи на "Панчо Арені", він відчуває особливу відповідальність та прагне допомагати команді досягати результату в кожному матчі.

Артем Фаворов під час виступів у "Десні". Фото: instagram.com/a.favorov/

Чим відомий Фаворов

Український футболіст є вихованцем київського "Динамо" і раніше виступав за "Чорноморець", "Оболонь", "Зірку" та "Десну". У 2020 році він приєднався до угорського клубу, де закріпився у складі та став важливою фігурою в півзахисті.

Окрім того, футболіст захищав кольори молодіжних збірних України. За команду U-21 він провів 10 матчів та забив 3 голи, а тепер продовжує кар'єру в Угорщині, де почувається впевнено та комфортно.

