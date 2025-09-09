Украинский футболист сменил гражданство ради жизни в Венгрии

Артем Фаворов в "Оболони". Фото: instagram.com/a.favorov/

Полузащитник "Академии Пушкаша" Артем Фаворов сделал признание, которое стало важным этапом в его карьере. Украинский футболист сообщил, что получил венгерское гражданство и подчеркнул, насколько значимым для него оказался этот шаг.

Фаворов рассказал, что с первых дней пребывания в клубе ощущал поддержку от партнеров по команде и персонала, сообщает Nemzeti Sport.

Реклама

Читайте также:

Семья 31-летнего Артема Фаворова быстро адаптировалась к жизни в Венгрии, что сделало переезд комфортным и укрепило желание развиваться именно здесь. По словам игрока, новый статус лишь добавляет ему мотивации. Выходя на поле в форме "Академии Пушкаша" и играя на "Панчо Арене", он ощущает особую ответственность и стремится помогать команде добиваться результата в каждом матче.

Артем Фаворов во время выступлений в "Десне". Фото: instagram.com/a.favorov/

Чем известен Фаворов

Украинский футболист является воспитанником киевского "Динамо" и ранее выступал за "Черноморец", "Оболонь", "Звезду" и "Десну". В 2020 году он присоединился к венгерскому клубу, где закрепился в составе и стал важной фигурой в полузащите.

Кроме того, футболист защищал цвета молодежных сборных Украины. За команду U-21 он провел 10 матчей и забил 3 гола, а теперь продолжает карьеру в Венгрии, где чувствует себя уверенно и комфортно.

Напомним, известный португалец Жозе Моуринью может возглавить команду, в которой выступает футболист сборной Украины.

Мадридский "Реал" не доверяет Андрею Лунину, украинец не станет основным голкипером после ухода Тибо Куртуа.