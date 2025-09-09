Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бывший игрок сборной Украины назвал причину смены гражданства

Бывший игрок сборной Украины назвал причину смены гражданства

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 09:12
Украинский футболист сменил гражданство ради жизни в Венгрии
Артем Фаворов в "Оболони". Фото: instagram.com/a.favorov/

Полузащитник "Академии Пушкаша" Артем Фаворов сделал признание, которое стало важным этапом в его карьере. Украинский футболист сообщил, что получил венгерское гражданство и подчеркнул, насколько значимым для него оказался этот шаг.

Фаворов рассказал, что с первых дней пребывания в клубе ощущал поддержку от партнеров по команде и персонала, сообщает Nemzeti Sport.

Реклама
Читайте также:

Семья 31-летнего Артема Фаворова быстро адаптировалась к жизни в Венгрии, что сделало переезд комфортным и укрепило желание развиваться именно здесь. По словам игрока, новый статус лишь добавляет ему мотивации. Выходя на поле в форме "Академии Пушкаша" и играя на "Панчо Арене", он ощущает особую ответственность и стремится помогать команде добиваться результата в каждом матче. 

Артем Фаворов
Артем Фаворов во время выступлений в "Десне". Фото: instagram.com/a.favorov/

Чем известен Фаворов 

Украинский футболист является воспитанником киевского "Динамо" и ранее выступал за "Черноморец", "Оболонь", "Звезду" и "Десну". В 2020 году он присоединился к венгерскому клубу, где закрепился в составе и стал важной фигурой в полузащите.

Кроме того, футболист защищал цвета молодежных сборных Украины. За команду U-21 он провел 10 матчей и забил 3 гола, а теперь продолжает карьеру в Венгрии, где чувствует себя уверенно и комфортно. 

Напомним, известный португалец Жозе Моуринью может возглавить команду, в которой выступает футболист сборной Украины. 

Мадридский "Реал" не доверяет Андрею Лунину, украинец не станет основным голкипером после ухода Тибо Куртуа. 

спорт футбол гражданство молодежная сборная Украины Артем Фаворов
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации