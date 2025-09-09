Видео
Моуриньо может стать тренером игрока сборной Украины

Моуриньо может стать тренером игрока сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 08:40
Моуринью пригласят в команду, где играет известный украинец
Жозе Моуринью во время матча. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Бывший наставник "Челси", мадридского "Реала" и ряда других команд Жозе Моуринью недолго будет оставаться без работы. Он получил предложение от одной из команд английской Премьер-лиги. 

Моуринью только недавно уволили из "Фенербахче", напомнил на своей странице в соцсети X журналист Алекс Крук

Читайте также:

Руководство английского "Ноттингем Форест" приняло решение уволить Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды, которая после трех туров занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ. Одним из претендентов на пост нового наставника является 62-летний Жозе Моуринью, который уже работал в Англии с "Челси", "МЮ" и "Тоттенхэмом". 

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью в матче Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Недавно португалец был уволен из турецкого "Фенербахче", который заплатил тренеру 9 млн евро за досрочное расторжение контракта. Однако Моуринью является не единственным кандидатом в "Ноттингем", где с сезона 2025/2026 выступает украинец Александр Зинченко. 

Кто еще может возглавить "лесников"

Руководство "Ноттингем Форест" рассматривает еще несколько кандидатур на случай, если не получится договориться с Жозе Моуринью. Среди них оказался и бывший наставник "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу. 

Также известно, что возглавить "Форест" может Марку Силва, который работал в АПЛ с "Эвертоном", "Фулхэмом" и другими командами. 

Свой следующий матч в АПЛ "Ноттингем Форест" сыграет в субботу, 13 сентября, против "Арсенала" в Лондоне. В этом поединке за "лесников" могут дебютировать и Зинченко, и новый тренер. 

Напомним, у другого игрока сборной Украины возникли проблемы — "Реал" не рассматривает Андрея Лунина основным голкипером даже после ухода Тибо Куртуа. 

Наставник итальянской "Ромы" изменил мнение о перспективах форварда Артема Довбика после работы украинца на тренировках. 

спорт футбол Жозе Моуринью тренер Ноттингем Форест
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
