Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Моуріньо може стати тренером гравця збірної України

Моуріньо може стати тренером гравця збірної України

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 08:40
Моурінью запросять до команди, де грає відомий українець
Жозе Моурінью під час матчу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Колишній наставник "Челсі", мадридського "Реала" та низки інших команд Жозе Моурінью недовго залишатиметься без роботи. Він отримав пропозицію від однієї з команд англійської Прем'єр-ліги.

Моурінью тільки нещодавно звільнили з "Фенербахче", нагадав на своїй сторінці в соцмережі X журналіст Алекс Крук.

Реклама
Читайте також:

Керівництво англійського "Ноттінгем Форест" ухвалило рішення звільнити Нуну Ешпіріту Санту з посади головного тренера команди, яка після трьох турів посідає 10 місце в турнірній таблиці АПЛ. Одним із претендентів на посаду нового наставника є 62-річний Жозе Моурінью, який уже працював в Англії з "Челсі", "МЮ" та "Тоттенгемом".

Жозе Моуринью
Жозе Моурінью в матчі Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Нещодавно португалець був звільнений із турецького "Фенербахче", який заплатив тренеру 9 млн євро за дострокове розірвання контракту. Однак Моурінью є не єдиним кандидатом у "Ноттінгем", де з сезону 2025/2026 виступає українець Олександр Зінченко.

Хто ще може очолити "лісників"

Керівництво "Ноттінгем Форест" розглядає ще кілька кандидатур на випадок, якщо не вийде домовитися з Жозе Моурінью. Серед них опинився і колишній наставник "Тоттенгема" Ангелос Постекоглу.

Також відомо, що очолити "Форест" може Марку Сілва, який працював в АПЛ з "Евертоном", "Фулгемом" та іншими командами.

Свій наступний матч в АПЛ "Ноттінгем Форест" зіграє в суботу, 13 вересня, проти "Арсеналу" в Лондоні. У цьому поєдинку за "лісників" можуть дебютувати й Зінченко, і новий тренер.

Нагадаємо, в іншого гравця збірної України виникли проблеми — "Реал" не розглядає Андрія Луніна основним голкіпером навіть після того, як пішов Тібо Куртуа.

Наставник італійської "Роми" змінив думку про перспективи форварда Артема Довбика після роботи українця на тренуваннях.

спорт футбол Жозе Моурінью тренер Ноттінгем Форест
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації