Моурінью запросять до команди, де грає відомий українець

Жозе Моурінью під час матчу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Колишній наставник "Челсі", мадридського "Реала" та низки інших команд Жозе Моурінью недовго залишатиметься без роботи. Він отримав пропозицію від однієї з команд англійської Прем'єр-ліги.

Моурінью тільки нещодавно звільнили з "Фенербахче", нагадав на своїй сторінці в соцмережі X журналіст Алекс Крук.

Реклама

Читайте також:

Керівництво англійського "Ноттінгем Форест" ухвалило рішення звільнити Нуну Ешпіріту Санту з посади головного тренера команди, яка після трьох турів посідає 10 місце в турнірній таблиці АПЛ. Одним із претендентів на посаду нового наставника є 62-річний Жозе Моурінью, який уже працював в Англії з "Челсі", "МЮ" та "Тоттенгемом".

Жозе Моурінью в матчі Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Нещодавно португалець був звільнений із турецького "Фенербахче", який заплатив тренеру 9 млн євро за дострокове розірвання контракту. Однак Моурінью є не єдиним кандидатом у "Ноттінгем", де з сезону 2025/2026 виступає українець Олександр Зінченко.

Хто ще може очолити "лісників"

Керівництво "Ноттінгем Форест" розглядає ще кілька кандидатур на випадок, якщо не вийде домовитися з Жозе Моурінью. Серед них опинився і колишній наставник "Тоттенгема" Ангелос Постекоглу.

Також відомо, що очолити "Форест" може Марку Сілва, який працював в АПЛ з "Евертоном", "Фулгемом" та іншими командами.

Свій наступний матч в АПЛ "Ноттінгем Форест" зіграє в суботу, 13 вересня, проти "Арсеналу" в Лондоні. У цьому поєдинку за "лісників" можуть дебютувати й Зінченко, і новий тренер.

Нагадаємо, в іншого гравця збірної України виникли проблеми — "Реал" не розглядає Андрія Луніна основним голкіпером навіть після того, як пішов Тібо Куртуа.

Наставник італійської "Роми" змінив думку про перспективи форварда Артема Довбика після роботи українця на тренуваннях.