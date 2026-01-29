Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ексгравець збірної України не зміг закріпитися в скромному клубі

Ексгравець збірної України не зміг закріпитися в скромному клубі

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 13:23
Вихованець Шахтаря Коваленко знову залишився без клубу
Віктор Коваленко працює в спортзалі. Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Кіпрський "Аріс" із Лімасола оголосив про відхід півзахисника збірної України Віктора Коваленка. Це вже не перша невдача в кар'єрі колись перспективного гравця.

Сторони домовилися про дострокове розірвання контракту за взаємною згодою, повідомляє пресслужба клубу.

Реклама
Читайте також:

Віктор Коваленко перейшов до "Аріса" влітку 2025 року, проте закріпитися у складі не зумів. За весь час українець провів шість офіційних матчів, сумарно відігравши 174 хвилини, і результативними діями не відзначився.

Виктор Коваленко
Віктор Коваленко в матчі за "Аріс". Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Черговий короткий етап для Коваленка

З 2024 року кар'єра 29-річного українця Коваленка складається нестабільно. Після відходу з "Аталанти" він понад пів року перебував без клубу, потім підписав контракт з "Емполі", де провів лише декілька місяців. Перехід у кіпрський "Аріс" мав стати перезапуском, але й цей етап виявився недовгим.

Таким чином, ексгравець збірної України знову залишився в статусі вільного агента. Його подальші плани поки що не озвучені й наразі не відомо, де Коваленко продовжить кар'єру.

Нагадаємо, Юлія Левченко впевнено розпочала новий сезон із підкорення висоти 1,94 м і перемоги на міжнародних змаганнях.

Відомий португалець закликав Кріштіану Роналду допомогти національній команді виходом на пенсію.

спорт футбол Футбол трансфери Аріс Віктор Коваленко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації