Вихованець Шахтаря Коваленко знову залишився без клубу

Кіпрський "Аріс" із Лімасола оголосив про відхід півзахисника збірної України Віктора Коваленка. Це вже не перша невдача в кар'єрі колись перспективного гравця.

Сторони домовилися про дострокове розірвання контракту за взаємною згодою, повідомляє пресслужба клубу.

Віктор Коваленко перейшов до "Аріса" влітку 2025 року, проте закріпитися у складі не зумів. За весь час українець провів шість офіційних матчів, сумарно відігравши 174 хвилини, і результативними діями не відзначився.

Черговий короткий етап для Коваленка

З 2024 року кар'єра 29-річного українця Коваленка складається нестабільно. Після відходу з "Аталанти" він понад пів року перебував без клубу, потім підписав контракт з "Емполі", де провів лише декілька місяців. Перехід у кіпрський "Аріс" мав стати перезапуском, але й цей етап виявився недовгим.

Таким чином, ексгравець збірної України знову залишився в статусі вільного агента. Його подальші плани поки що не озвучені й наразі не відомо, де Коваленко продовжить кар'єру.

