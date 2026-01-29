Видео
Україна
Экс-игрок сборной Украины не смог закрепиться в скромном клубе

Экс-игрок сборной Украины не смог закрепиться в скромном клубе

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 13:23
Воспитанник Шахтера Коваленко снова остался без клуба
Виктор Коваленко работает в спортзале. Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Кипрский "Арис" из Лимасола объявил об уходе полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко. Это уже не первая неудача в карьере некогда перспективного игрока. 

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

Виктор Коваленко перешел в "Арис" летом 2025 года, однако закрепиться в составе не сумел. За все время украинец провел шесть официальных матчей, суммарно отыграв 174 минуты, и результативными действиями не отметился. 

Виктор Коваленко
Виктор Коваленко в матче за "Арис". Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Очередной короткий этап для Коваленко

С 2024 года карьера 29-летнего украинца Коваленко складывается нестабильно. После ухода из "Аталанты" он более полугода находился без клуба, затем подписал контракт с "Эмполи", где провел всего несколько месяцев. Переход в кипрский "Арис" должен был стать перезапуском, но и этот этап оказался недолгим.

Таким образом, экс-игрок сборной Украины вновь остался в статусе свободного агента. Его дальнейшие планы пока не озвучены и не известно, где Коваленко продолжит карьеру. 

