Воспитанник Шахтера Коваленко снова остался без клуба

Кипрский "Арис" из Лимасола объявил об уходе полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко. Это уже не первая неудача в карьере некогда перспективного игрока.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

Виктор Коваленко перешел в "Арис" летом 2025 года, однако закрепиться в составе не сумел. За все время украинец провел шесть официальных матчей, суммарно отыграв 174 минуты, и результативными действиями не отметился.

Очередной короткий этап для Коваленко

С 2024 года карьера 29-летнего украинца Коваленко складывается нестабильно. После ухода из "Аталанты" он более полугода находился без клуба, затем подписал контракт с "Эмполи", где провел всего несколько месяцев. Переход в кипрский "Арис" должен был стать перезапуском, но и этот этап оказался недолгим.

Таким образом, экс-игрок сборной Украины вновь остался в статусе свободного агента. Его дальнейшие планы пока не озвучены и не известно, где Коваленко продолжит карьеру.

