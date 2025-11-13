Відео
Експерт назвав негативну тенденцію в грі Динамо

Експерт назвав негативну тенденцію в грі Динамо

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 14:20
Оновлено: 14:27
Ковалець назвав негативну тенденцію в грі Динамо
Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

Донецький "Шахтар" після 12 турів випереджає київське "Динамо" на 7 балів у таблиці. Чинним чемпіонам України буде непросто захистити титул.

Сергій Ковалець прокоментував результати "біло-синіх" в останніх матчах в інтерв'ю Sport.ua.



Український тренер Сергій Ковалець зізнався, що гра "Динамо" цього сезону його розчарувала. Як і багато вболівальників, він чекав інших результатів від підопічних Олександра Шовковського. Однак у семи останніх матчах "біло-сині" зазнали двох поразок та п'ять разів зіграли внічию.

Эдуардо Герреро
Едуардо Герреро святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Негативна тенденція для "Динамо"

Експерт наголосив, що і минулого сезону гра київської команди була далека від ідеалу. Однак тоді можна було припустити, що "Динамо" виявилося складно через постійні переїзди з України на матчі в Європу та назад. Очікувалося, що столичні футболісти наберуться досвіду та покажуть зовсім іншу гру.

Однак на ділі ситуація не залишилась такою самою при тому, що склад у "Динамо" практично не змінився. Ковалець бачить у діях футболістів бажання боротися і перемагати, але, на думку експерта, проблема команди полягає в психології.

"Результати низки матчів викликають занепокоєння. У чотирьох із них, ведучи в рахунку, "динамівці" пропускали м'ячі наприкінці гри. Це і є момент психології. Ми розуміємо, що ти можеш бути добре готовим фізично, тактично, але психологічно... Бачимо, що гравці припускалися таких помилок, які потім призводили до втрат важливих очок. Якби не п'ять нічиїх, "Динамо" було б попереду від того ж "Шахтаря" на вісім-десять балів", — заявив Ковалець.

Нагадаємо, збірна України впевнено обіграла Францію, але йдеться не про команду Сергія Реброва.

Вінгер "синьо-жовтих" Михайло Мудрик може повернутися на поле не через чотири роки, а раніше.

спорт футбол ФК Шахтар Динамо УПЛ
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
