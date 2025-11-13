Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Эксперт назвал негативную тенденцию в игре Динамо

Эксперт назвал негативную тенденцию в игре Динамо

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 14:20
обновлено: 14:27
Ковалец назвал негативную тенденцию в игре Динамо
Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Донецкий "Шахтер" после 12 туров опережает киевское "Динамо" на 7 баллов в таблице. Действующим чемпионам Украины будет непросто защитить титул. 

Сергей Ковалец прокомментировал результаты "бело-синих" в последних матчах в интервью Sport.ua

Реклама
Читайте также:

Украинский тренер Сергей Ковалец признался, что игра "Динамо" в этом сезоне его разочаровала. Как и многие болельщики, он ждал других результатов от подопечных Александра Шовковского. Однако в семи последних матчах "бело-синие" потерпели два поражения и пять раз сыграли вничью. 

Эдуардо Герреро
Эдуардо Герреро празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Негативная тенденция для "Динамо" 

Эксперт подчеркнул, что и в прошлом сезоне игра киевской команды была далека от идеала. Однако тогда можно было предположить, что "Динамо" оказалось сложно из-за постоянных переездов из Украины на матчи в Европу и обратно. Ожидалось, что столичные футболисты наберутся опыта и покажут совсем другую игру. 

Однако на деле ситуация осталась прежней при том, что состав у "Динамо" практически не изменилась. Ковалец видит в действиях футболистов желание бороться и побеждать, но, по мнению эксперта, проблема команды заключается в психологии. 

"Результаты ряда матчей вызывают беспокойство. В четырех из них, ведя в счете, "динамовцы" пропускали мячи в концовке игры. Это и есть момент психологии. Мы понимаем, что ты можешь быть хорошо готовым физически, тактически, но психологически... Видим, что игроки допускали такие ошибки, которые затем приводили к потерям важных очков. Если бы не пять ничьих, "Динамо" было бы впереди от того же "Шахтера" на восемь-десять баллов", — заявил Ковалец. 

Напомним, сборная Украины уверенно обыграла Францию, но речь идет не о команде Сергея Реброва. 

Вингер "сине-желтых" Михаил Мудрик может вернуться на поле не через четыре года, а раньше. 

спорт футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации