Ковалец назвал негативную тенденцию в игре Динамо

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Донецкий "Шахтер" после 12 туров опережает киевское "Динамо" на 7 баллов в таблице. Действующим чемпионам Украины будет непросто защитить титул.

Сергей Ковалец прокомментировал результаты "бело-синих" в последних матчах в интервью Sport.ua.

Украинский тренер Сергей Ковалец признался, что игра "Динамо" в этом сезоне его разочаровала. Как и многие болельщики, он ждал других результатов от подопечных Александра Шовковского. Однако в семи последних матчах "бело-синие" потерпели два поражения и пять раз сыграли вничью.

Эдуардо Герреро празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Негативная тенденция для "Динамо"

Эксперт подчеркнул, что и в прошлом сезоне игра киевской команды была далека от идеала. Однако тогда можно было предположить, что "Динамо" оказалось сложно из-за постоянных переездов из Украины на матчи в Европу и обратно. Ожидалось, что столичные футболисты наберутся опыта и покажут совсем другую игру.

Однако на деле ситуация осталась прежней при том, что состав у "Динамо" практически не изменилась. Ковалец видит в действиях футболистов желание бороться и побеждать, но, по мнению эксперта, проблема команды заключается в психологии.

"Результаты ряда матчей вызывают беспокойство. В четырех из них, ведя в счете, "динамовцы" пропускали мячи в концовке игры. Это и есть момент психологии. Мы понимаем, что ты можешь быть хорошо готовым физически, тактически, но психологически... Видим, что игроки допускали такие ошибки, которые затем приводили к потерям важных очков. Если бы не пять ничьих, "Динамо" было бы впереди от того же "Шахтера" на восемь-десять баллов", — заявил Ковалец.

