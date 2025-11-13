Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Караваев назвал главную суперсилу Забарного

Караваев назвал главную суперсилу Забарного

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 13:03
обновлено: 13:02
Караваев объяснил, почему завидует Забарному
Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ветеран сборной Украины Александр Караваев поделился мнением об одном из лидеров национальной команды. Защитник объяснил, почему Илья Забарный продолжает его удивлять. 

Караваев признался, что завидует Забарному, сообщает YouTube-канал "ВЗБІРНА". 

Реклама
Читайте также:

Александр Караваев вернулся в сборную Украины спустя два года отсутствия в национальной команде. Ветеран уверенно проводит сезон в составе киевского "Динамо", в результате чего получил вызов в лагерь "сине-желтых" в качестве замены травмированным игрокам. 

Александр Караваев
Александр Караваев выходит на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/

Караваев признался, что наслаждается каждой минутой в национальной команде. Ветеран сборной Украины назвал футболиста, который не перестает его удивлять. Защитник сделал несколько комплиментов бывшему партнеру по "Динамо". 

Александр Караваев
Александр Караваев догоняет Олега Очеретько. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Караваев рассказал о Забарном 

Илья дебютировал в составе "сине-желтых" в возрасте 18 лет. Его первый матч за сборную Украины состоялся как раз в Париже. Это произошло в 2020 году, и Франция в товарищеском матче победила соперника со счетом 7:1. За пять последующих лет Забарный успел не только стать лидером национальной команды, но и перейти в "ПСЖ" в статусе молодой звезды европейского футбола. 

Александр Караваев заявил, что по хорошему завидует партнеру по сборной. Ветеран заявил, что Илья Забарный обладает футбольным интеллектом взрослого спортсмена, чем отличается от большинства игроков. 

"Я считаю, уникальный футболист, принимающий такие решения на поле, которые молодые игроки не принимают", — заявил Караваев. 

Напомним, бывший футболист Виктор Леоненко объяснил, какая опасность подстерегает команду Сергея Реброва. 

Накануне сборная Украины по футзалу уверенно разгромила соперника, который тоже была Франция.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Илья Забарный Александр Караваев ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации