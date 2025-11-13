Караваев объяснил, почему завидует Забарному

Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ветеран сборной Украины Александр Караваев поделился мнением об одном из лидеров национальной команды. Защитник объяснил, почему Илья Забарный продолжает его удивлять.

Караваев признался, что завидует Забарному, сообщает YouTube-канал "ВЗБІРНА".

Александр Караваев вернулся в сборную Украины спустя два года отсутствия в национальной команде. Ветеран уверенно проводит сезон в составе киевского "Динамо", в результате чего получил вызов в лагерь "сине-желтых" в качестве замены травмированным игрокам.

Александр Караваев выходит на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/

Караваев признался, что наслаждается каждой минутой в национальной команде. Ветеран сборной Украины назвал футболиста, который не перестает его удивлять. Защитник сделал несколько комплиментов бывшему партнеру по "Динамо".

Александр Караваев догоняет Олега Очеретько. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Караваев рассказал о Забарном

Илья дебютировал в составе "сине-желтых" в возрасте 18 лет. Его первый матч за сборную Украины состоялся как раз в Париже. Это произошло в 2020 году, и Франция в товарищеском матче победила соперника со счетом 7:1. За пять последующих лет Забарный успел не только стать лидером национальной команды, но и перейти в "ПСЖ" в статусе молодой звезды европейского футбола.

Александр Караваев заявил, что по хорошему завидует партнеру по сборной. Ветеран заявил, что Илья Забарный обладает футбольным интеллектом взрослого спортсмена, чем отличается от большинства игроков.

"Я считаю, уникальный футболист, принимающий такие решения на поле, которые молодые игроки не принимают", — заявил Караваев.

Напомним, бывший футболист Виктор Леоненко объяснил, какая опасность подстерегает команду Сергея Реброва.

Накануне сборная Украины по футзалу уверенно разгромила соперника, который тоже была Франция.