Україна
Караваєв назвав головну суперсилу Забарного

Караваєв назвав головну суперсилу Забарного

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 13:03
Оновлено: 13:02
Караваєв пояснив, чому заздрить Забарному
Ілля Забарний у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ветеран збірної України Олександр Караваєв поділився думкою про одного з лідерів національної команди. Захисник пояснив, чому Ілля Забарний продовжує його дивувати.

Караваєв зізнався, що заздрить Забарному, повідомляє YouTube-канал "ВЗБІРНА".

Читайте також:

Олександр Караваєв повернувся до збірної України через два роки відсутності в національній команді. Ветеран упевнено проводить сезон у складі київського "Динамо", унаслідок чого отримав виклик до табору "синьо-жовтих" як заміну травмованим гравцям.

Александр Караваев
Олександр Караваєв виходить на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/

Караваєв зізнався, що насолоджується кожною хвилиною в національній команді. Ветеран збірної України назвав футболіста, який не перестає його дивувати. Захисник зробив кілька компліментів колишньому партнеру по "Динамо".

Александр Караваев
Олександр Караваєв наздоганяє Олега Очеретька. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Караваєв розповів про Забарного

Ілля дебютував у складі "синьо-жовтих" у віці 18 років. Його перший матч за збірну України відбувся якраз у Парижі. Це сталося 2020 року, і Франція в товариському матчі перемогла суперника з рахунком 7:1. За п'ять наступних років Забарний встиг не тільки стати лідером національної команди, а й перейти в "ПСЖ" у статусі молодої зірки європейського футболу.

Олександр Караваєв заявив, що по-хорошому заздрить партнеру по збірній. Ветеран заявив, що Ілля Забарний володіє футбольним інтелектом дорослого спортсмена, чим відрізняється від більшості гравців.

"Я вважаю, унікальний футболіст, який ухвалює такі рішення на полі, які молоді гравці не ухвалюють", — заявив Караваєв.

Нагадаємо, колишній футболіст Віктор Леоненко пояснив, яка небезпека чатує на команду Сергія Реброва.

Напередодні збірна України з футзалу впевнено розгромила суперника, яким теж була Франція.

спорт футбол Збірна України з футболу Ілля Забарний Олександр Караваєв ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
