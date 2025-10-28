Леоненко назвав Тіаре найсильнішим захисником Динамо

Віктор Леоненко. Фото: dynamo.kiev.ua

У київському "Динамо" в останніх матчах втратив місце в стартовому складі талановитий українець Тарас Михавко. Замість вихованця клубу в старті виходить Аліу Тіаре.

Колишній форвард "Динамо" Віктор Леоненко розповів у коментарі "БЛІК", чому Михавко втратив місце в стартовому складі.

Аліу Тіаре. Фото: "Динамо"

За словами Леоненка, Михавко програв конкуренцію і наразі Тіаре є найсильнішим захисником в "Динамо".

"Звичайно, Тіаре сильніший за Михавка. Я взагалі вважаю, що сенегалець зараз – це найсильніший захисник "Динамо", — заявив Леоненко.

Експерт відзначив надійність Тіаре, який практично не помиляється, і навіть фатальну помилку в єврокубках він вважає фолом на гравцеві.

Леоненко відзначив, що Денис Попов також його порадував, особливо голом і меншою кількістю ризикованих дій. Фахівець вважає, що Попов залишиться в основі, оскільки виграшний склад не змінюють.

Наступні матчі "Динамо" проведе проти "Шахтаря" в Кубку України та УПЛ.

