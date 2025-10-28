Відео
Головна Спорт Експерт здивував вибором кращого захисника Динамо

Експерт здивував вибором кращого захисника Динамо

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 00:41
Оновлено: 01:30
Леоненко назвав Тіаре найсильнішим захисником Динамо
Віктор Леоненко. Фото: dynamo.kiev.ua

У київському "Динамо" в останніх матчах втратив місце в стартовому складі талановитий українець Тарас Михавко. Замість вихованця клубу в старті виходить Аліу Тіаре.

Колишній форвард "Динамо" Віктор Леоненко розповів у коментарі "БЛІК", чому Михавко втратив місце в стартовому складі.

Читайте також:
Алиу Тиаре
Аліу Тіаре. Фото: "Динамо"

Леоненко назвав кращого захисника "Динамо"

За словами Леоненка, Михавко програв конкуренцію і наразі Тіаре є найсильнішим захисником в "Динамо".

"Звичайно, Тіаре сильніший за Михавка. Я взагалі вважаю, що сенегалець зараз – це найсильніший захисник "Динамо", — заявив Леоненко.

Експерт відзначив надійність Тіаре, який практично не помиляється, і навіть фатальну помилку в єврокубках він вважає фолом на гравцеві.

Леоненко відзначив, що Денис Попов також його порадував, особливо голом і меншою кількістю ризикованих дій. Фахівець вважає, що Попов залишиться в основі, оскільки виграшний склад не змінюють.

Наступні матчі "Динамо" проведе проти "Шахтаря" в Кубку України та УПЛ.

Нагадаємо, "Динамо" перед грою Кубка України проти "Шахтаря" залишилось бед трьох гравців.

Колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський розлютився через свою пригоду в Києві.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
