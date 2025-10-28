Леоненко розповів про матч Динамо — Шахтар — чи буде гра нудною

Матч "Динамо" — "Шахтар". Фото: "Динамо"

В рамках 1/8 фіналу Кубка України київське "Динамо" зіграє проти донецького "Шахтаря". Цього тижня команди зіграють двічі — другий матч пройде в УПЛ.

Майбутню гру прокоментував колишній футболіст "Динамо" Віктор Леоненко, передає "БЛІК".

Реклама

Читайте також:

Віктор Леоненко. Фото: кадр з відео

Леоненко чекає "ідеальний" матч

Леоненко пожартував, що чекає на "якісний" футбол, оскільки обидві команди погано виглядають.

"Тут я чекаю на якість, тому що команди однаково ніякі. Нехай "Динамо" та "Шахтар" у Кубку покажуть, що не випадково знаходяться вгорі турнірної таблиці УПЛ", — заявив Леоненко.

Леоненко сподівається на яскраву гру з великою кількістю голів і серією пенальті, де Нещерет і Різник вирішать долю.

Експерт закликав уникнути нудьги з мінімумом моментів, бійок, штовхань та суддівських помилок, щоб не псувати враження від "Класичного".

Гра, за його прогнозом, буде закритою, де "Шахтар" марно контролюватиме м'яч, а "Динамо" гратиме на контратаках.

"Моментів мало, хіба суддя начудить з вилученням. Хочу помилитися, але буде нудьга", — сказав Леоненко.

Нагадаємо, столичне "Динамо" перед грою з "Шахтарем" має втрати серед основних гравців.

Колишній футболіст"Динамо" Артем Мілевський розлютився після того, як застряг в ліфті.