Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Леоненко поглузував над Динамо та Шахтарем перед класичним

Леоненко поглузував над Динамо та Шахтарем перед класичним

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 22:32
Оновлено: 22:33
Леоненко розповів про матч Динамо — Шахтар — чи буде гра нудною
Матч "Динамо" — "Шахтар". Фото: "Динамо"

В рамках 1/8 фіналу Кубка України київське "Динамо" зіграє проти донецького "Шахтаря". Цього тижня команди зіграють двічі — другий матч пройде в УПЛ.

Майбутню гру прокоментував колишній футболіст "Динамо" Віктор Леоненко, передає "БЛІК".

Реклама
Читайте також:
Динамо - Шахтер
Віктор Леоненко. Фото: кадр з відео

Леоненко чекає "ідеальний" матч

Леоненко пожартував, що чекає на "якісний" футбол, оскільки обидві команди погано виглядають.

"Тут я чекаю на якість, тому що команди однаково ніякі. Нехай "Динамо" та "Шахтар" у Кубку покажуть, що не випадково знаходяться вгорі турнірної таблиці УПЛ", — заявив Леоненко.

Леоненко сподівається на яскраву гру з великою кількістю голів і серією пенальті, де Нещерет і Різник вирішать долю.

Експерт закликав уникнути нудьги з мінімумом моментів, бійок, штовхань та суддівських помилок, щоб не псувати враження від "Класичного".

Гра, за його прогнозом, буде закритою, де "Шахтар" марно контролюватиме м'яч, а "Динамо" гратиме на контратаках.

"Моментів мало, хіба суддя начудить з вилученням. Хочу помилитися, але буде нудьга", — сказав Леоненко.

Нагадаємо, столичне "Динамо" перед грою з "Шахтарем" має втрати серед основних гравців.

Колишній футболіст"Динамо" Артем Мілевський розлютився після того, як застряг в ліфті.

футбол ФК Шахтар Динамо Кубок України Віктор Леоненко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації