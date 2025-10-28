Леоненко рассказал о матче Динамо - Шахтер - будет ли игра скучной

Матч "Динамо" — "Шахтер". Фото: "Динамо"

В рамках 1/8 финала Кубка Украины киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера". На этой неделе команды сыграют дважды — второй матч пройдет в УПЛ.

Предстоящую игру прокомментировал бывший футболист "Динамо" Виктор Леоненко, передает "БЛИК".

Виктор Леоненко. Фото: кадр из видео

Леоненко ждет "идеальный" матч

Леоненко пошутил, что ждет "качественный" футбол, поскольку обе команды плохо выглядят.

"Здесь я жду качества, потому что команды одинаково никакие. Пусть "Динамо" и "Шахтер" в Кубке покажут, что не случайно находятся вверху турнирной таблицы УПЛ", — заявил Леоненко.

Леоненко надеется на яркую игру с большим количеством голов и серией пенальти, где Нещерет и Ризнык решат судьбу.

Эксперт призвал избежать скуки с минимумом моментов, драк, толчков и судейских ошибок, чтобы не портить впечатление от "Классического".

Игра, по его прогнозу, будет закрытой, где "Шахтер" будет бесполезно контролировать мяч, а "Динамо" будет играть на контратаках.

"Моментов мало, разве судья начудит с удалением. Хочу ошибиться, но будет скука", — сказал Леоненко.

Напомним, столичное "Динамо" перед игрой с "Шахтером" имеет потери среди основных игроков.

