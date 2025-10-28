Видео
Україна
Эксперт удивил выбором лучшего защитника Динамо

Эксперт удивил выбором лучшего защитника Динамо

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 00:41
обновлено: 01:39
Леоненко назвал Тиаре сильнейшим защитником Динамо
Виктор Леоненко. Фото: dynamo.kiev.ua

В киевском "Динамо" в последних матчах потерял место в стартовом составе талантливый украинец Тарас Михавко. Вместо воспитанника клуба в старте выходит Алиу Тиаре.

Бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко рассказал в комментарии "БЛИК", почему Михавко потерял место в стартовом составе.

Читайте также:
Алиу Тиаре
Алиу Тиаре. Фото: "Динамо"

Леоненко назвал лучшего защитника "Динамо"

По словам Леоненко, Михавко проиграл конкуренцию и сейчас Тиаре является сильнейшим защитником в "Динамо".

"Конечно, Тиаре сильнее Михавко. Я вообще считаю, что сенегалец сейчас — это самый сильный защитник "Динамо", — заявил Леоненко.

Эксперт отметил надежность Тиаре, который практически не ошибается, и даже роковую ошибку в еврокубках он считает фолом на игроке.

Леоненко отметил, что Денис Попов также его порадовал, особенно голом и меньшим количеством рискованных действий. Специалист считает, что Попов останется в основе, поскольку выигрышный состав не меняют.

Следующие матчи "Динамо" проведет против "Шахтера" в Кубке Украины и УПЛ.

Напомним, "Динамо" перед игрой Кубка Украины против "Шахтера" осталось бед трех игроков.

Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский разозлился из-за своего приключения в Киеве.

футбол Динамо УПЛ Виктор Леоненко Тарас Михавко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
