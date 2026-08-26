Колишньому гравцю Манчестер Сіті загрожує до двох років ув’язнення

Рахім Стерлінг на тренуванні у збірній Англії. Фото: Getty Images

Колишньому нападнику збірної Англії Рахіму Стерлінгу висунули три звинувачення після автомобільної аварії у травні. Футболіста звинувачують у небезпечному водінні, зберіганні закису азоту з метою незаконного вживання та відмові надати зразок для аналізу. ДТП сталася 28 травня на трасі M3 у графстві Гемпшир, при цьому в аварії брав участь лише Lamborghini 31-річного спортсмена і ніхто не постраждав.

У разі визнання винним за статтею про небезпечне водіння йому може загрожувати до двох років позбавлення волі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

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За даними поліції Гемпшира та острова Вайт, аварія сталася на південному напрямку автомагістралі M3 поблизу розв’язки Мінлі. Після зіткнення з огорожею Рахім Стерлінг потрапив у поле зору правоохоронців, а тепер справа дійшла до офіційних звинувачень. Перше засідання у справі призначено на 15 вересня в магістратському суді Бейзінгстока. Закис азоту у Великій Британії з листопада 2023 року належить до контрольованих речовин класу C, якщо йдеться про його неправомірне вживання.

Стерлінг поки що залишається без клубу

Футбольна кар'єра Стерлінга останнім часом також переживає непростий період. У січні 2026 року він розірвав контракт із "Челсі", після чого в лютому на правах вільного агента приєднався до "Фейєноорда" до кінця сезону. За роттердамську команду англієць провів вісім матчів, а після завершення угоди влітку знову залишився без клубу.

Стерлінг зіграв 82 матчі за збірну Англії та забив 20 голів. На клубному рівні найуспішнішим періодом його кар'єри були роки в "Манчестер Сіті", де він виграв чотири чемпіонські титули Англії, п'ять Кубків ліги та Кубок Англії. Також футболіст виступав за "Ліверпуль", "Челсі" та "Арсенал", а в 2021 році отримав орден MBE за внесок у боротьбу з расизмом у спорті.

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