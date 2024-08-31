Олександр Зінченко відреагував на перехід Рахіма Стерлінга до Арсеналу

Зінченко відреагував на перехід Стерлінга до Арсеналу
Український футболіст Олександр Зінченко, що наразі виступає за лондонський "Арсенал", відреагував на перехід вінгера Рахіма Стерлінга до клубу. Його угода розрахована на рік.
Відповідний допис із привітанням Зінченко опублікував в Instagram stories.
Зінченко привітав Стерлінга
Олександр поділився із шанувальниками емоціями стосовно переходу Стерлінга до "Арсеналу". Він опублікував повідомлення пресслужби "Арсенала" про трансфер Стерлінга та додав коментар з трьома емодзі, серед яких і червоне серце.
Відомо, що угода передбачена без опції викупу до 30 червня 2025 року.
Стерлінг вже раніше грав в одному клубі з українцем Олександром Зінченком — вони разом виступали за "Манчестер Сіті".
"Неймовірні відчуття. Я в захваті. Це ідеальний варіант для мене. Ми трохи спізнилися, але я сподівався, що це станеться. Я дуже радий, що ми впоралися. Всі бачать шлях, який пройшли ці хлопці, та їхню спрагу успіхів. Я хочу стати частиною цієї єдності", – сказав Стерлінг.
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