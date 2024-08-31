Олександр Зінченко відреагував на перехід Рахіма Стерлінга до Арсеналу

Олександр Зінченко. Фото: ФК Арсенал

Український футболіст Олександр Зінченко, що наразі виступає за лондонський "Арсенал", відреагував на перехід вінгера Рахіма Стерлінга до клубу. Його угода розрахована на рік.

Відповідний допис із привітанням Зінченко опублікував в Instagram stories.

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Олександр поділився із шанувальниками емоціями стосовно переходу Стерлінга до "Арсеналу". Він опублікував повідомлення пресслужби "Арсенала" про трансфер Стерлінга та додав коментар з трьома емодзі, серед яких і червоне серце.

Допис Зінченка в мережі Instagram. Фото: скриншот

Відомо, що угода передбачена без опції викупу до 30 червня 2025 року.

Стерлінг вже раніше грав в одному клубі з українцем Олександром Зінченком — вони разом виступали за "Манчестер Сіті".

"Неймовірні відчуття. Я в захваті. Це ідеальний варіант для мене. Ми трохи спізнилися, але я сподівався, що це станеться. Я дуже радий, що ми впоралися. Всі бачать шлях, який пройшли ці хлопці, та їхню спрагу успіхів. Я хочу стати частиною цієї єдності", – сказав Стерлінг.

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