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Зінченко відреагував на перехід Стерлінга до Арсеналу

31 серпня 2024 14:34
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Олександр Зінченко відреагував на перехід Рахіма Стерлінга до Арсеналу
Олександр Зінченко. Фото: ФК Арсенал
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Український футболіст Олександр Зінченко, що наразі виступає за лондонський "Арсенал", відреагував на перехід вінгера Рахіма Стерлінга до клубу. Його угода розрахована на рік.

Відповідний допис із привітанням Зінченко опублікував в Instagram stories.

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Олександр поділився із шанувальниками емоціями стосовно переходу Стерлінга до "Арсеналу". Він опублікував повідомлення пресслужби "Арсенала" про трансфер Стерлінга та додав коментар з трьома емодзі, серед яких і червоне серце.

Допис Зінченка
Допис Зінченка в мережі Instagram. Фото: скриншот

Відомо, що угода передбачена без опції викупу до 30 червня 2025 року. 

Стерлінг вже раніше грав в одному клубі з українцем Олександром Зінченком — вони разом виступали за "Манчестер Сіті".

"Неймовірні відчуття. Я в захваті. Це ідеальний варіант для мене. Ми трохи спізнилися, але я сподівався, що це станеться. Я дуже радий, що ми впоралися. Всі бачать шлях, який пройшли ці хлопці, та їхню спрагу успіхів. Я хочу стати частиною цієї єдності", – сказав Стерлінг.

Нагадаємо, "Шахтар" замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться. 

Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал". 

"Жирона" висунула вимоги до Циганкова — що має зробити гравець. 

"Динамо" дізналося суперників у Лізі Європи — "Рома" з Довбиком та інші команди. 

Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал Рахім Стерлінг

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