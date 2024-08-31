Александр Зинченко отреагировал на переход Рахима Стерлинга в Арсенал

Александр Зинченко. Фото: ФК Арсенал

Украинский футболист Александр Зинченко, выступающий за лондонский "Арсенал", отреагировал на переход вингера Рахима Стерлинга в клуб. Его соглашение рассчитано на год.

Соответствующее сообщение с приветствием Зинченко опубликовал в Instagram stories.

Читайте также:

Зинченко поздравил Стерлинга

Александр поделился с поклонниками эмоциями по переходу Стерлинга в "Арсенал". Он опубликовал сообщение пресс-службы "Арсенала" о трансфере Стерлинга и добавил комментарий с тремя эмодзи, среди которых и красное сердце.

Сообщение Зинченко в сети Instagram. Фото: скриншот

Известно, что соглашение предусмотрено без опции выкупа до 30 июня по 2025 год.

Стерлинг уже раньше играл в одном клубе с украинцем Александром Зинченко — они вместе выступали за "Манчестер Сити".

"Невероятные ощущения. Я в восторге. Это идеальный вариант для меня. Мы немного опоздали, но я надеялся, что это произойдет. Я очень рад, что мы справились. Все видят путь, который прошли эти ребята, и их жажду успехов. Я хочу стать частью этого единства", – сказал Стерлинг.

Напомним, "Шахтер" заменит Пушича известным тренером — о ком речь.

Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

"Жирона" предъявила требования к Цыганкову — что должен сделать игрок.

"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы — "Рома" с Довбиком и другие команды.

Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.