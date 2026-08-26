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Главная Спорт Экс-звезду сборной Англии могут на 2 года отправить за решетку

Экс-звезду сборной Англии могут на 2 года отправить за решетку

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Дата публикации 26 августа 2026 12:31
Бывшему игроку Манчестер Сити грозит до двух лет тюрьмы
Рахим Стерлинг на тренировке в сборной Англии. Фото: Getty Images

Бывшему нападающему сборной Англии Рахиму Стерлингу предъявили три обвинения после автомобильной аварии в мае. Футболиста обвиняют в опасном вождении, хранении закиси азота для незаконного употребления и отказе предоставить образец для анализа. ДТП произошло 28 мая на трассе M3 в графстве Хэмпшир, при этом в аварии участвовал только Lamborghini 31-летнего спортсмена и никто не пострадал.

В случае признания виновным по статье об опасном вождении ему может грозить до двух лет лишения свободы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

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По данным полиции Хэмпшира и острова Уайт, авария произошла на южном направлении M3 возле развязки Минли. После столкновения с ограждением Рахим Стерлинг оказался в поле зрения правоохранителей, а теперь дело дошло до официальных обвинений. Первое заседание по делу назначено на 15 сентября в магистратском суде Бейзингстока. Закись азота в Великобритании с ноября 2023 года относится к контролируемым веществам класса C, если речь идет о ее неправомерном употреблении. 

Стерлинг пока остается без клуба

Футбольная карьера Стерлинга в последнее время также переживает непростой период. В январе 2026 года он расторг контракт с "Челси", после чего в феврале на правах свободного агента присоединился к "Фейеноорду" до конца сезона. За роттердамскую команду англичанин провел восемь матчей, а после завершения соглашения летом снова остался без клуба.

Стерлинг провел 82 матча за сборную Англии и забил 20 голов. На клубном уровне наиболее успешным периодом его карьеры были годы в "Манчестер Сити", где он выиграл четыре чемпионских титула Англии, пять Кубков лиги и Кубок Англии. Также футболист выступал за "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", а в 2021 году получил орден MBE за вклад в борьбу с расизмом в спорте. 

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Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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