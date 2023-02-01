Еліна Світоліна закликала не допускати росіян та білорусів до Олімпіади-2024

Росіяни не повинні виступати на Олімпіаді, доки гинуть українські спортсмени

Експерша ракетка України Еліна Світоліна виступила із закликом до світової спортивної спільноти. Вона просить не допустити участі російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі.

Світоліна грамотно обґрунтувала свою позицію на сторінці в Instagram.

28-річна Еліна Світоліна чудово розуміє, наскільки важливим є виступ на Олімпіаді для будь-якого спортсмена. Це може стати піком кар'єри, моментом найвищого тріумфу. При цьому Ігри привертають увагу всього світу.

Санкції проти росіян мають залишитися в силі

Але натомість бронзова призерка Олімпіади-2020 у Токіо закликала весь світ не допустити участі росіян та білорусів у Іграх, які пройдуть у Парижі у 2024 році. МОК може санкціонувати виступ цих атлетів під нейтральним прапором. Світоліна вважає це великою помилкою.

"Ми повинні дотримуватись заборони російських та білоруських спортсменів, посилаючи рішуче повідомлення всьому світу, що ми єдині в санкціях, введених проти росії та Білорусі, і що є наслідки за огидні дії їхніх урядів.

Їхнє життя не може залишатися нормальним, ні світ, ні російський чи білоруський народ не можуть не знати про звірства, які вони чинять в Україні. Володимир Андрощук, одна із висхідних зірок української легкої атлетики, на жаль, загинув у бою. Він ніколи не реалізує свій потенціал чи мрії на Іграх, чому ж російські та білоруські спортсмени мають отримати свій шанс, коли їхні уряди позбавляють шансу безневинних людей та спортсменів", — написала Еліна Світоліна.

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